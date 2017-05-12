Комитет по делам молодежи, спорта и туризма, Минкультуры и Национальный музей республики проведут 18 мая общереспубликанскую акцию «День посещения музеев». В этот день все желающие смогут посетить музеи страны бесплатно.

Акция, по задумке организаторов, направлена на развитие внутреннего туризма, воспитание гордости населения за историю своего народа.

В тот же день с 18:00 по 22:00 в Национальном музее Таджикистана пройдет акция «Ночь в музее». Впервые в нашей стране данная акция была проведена в 2013 году.

В рамках мероприятия пройдет выставка ремесленников Таджикистана.

Впервые в стране будет проведена ярмарка "Юнный ремесленник", где юные и начинающие ремесленники представят свою продукцию. Ярмарка пройдет как 18 мая в рамках мероприятия "Ночь в музее", так и 20-21 мая на традиционной Весенней ярмарке ремесел в Исмаилитском центре столицы.

Сегодня же с продукцией таджикских ремесленников можно ознакомиться и приобрести понравившиеся работы на "Ремесленическом базаре". Республиканский фестиваль художественных народных промыслов «Бозори хунар» проходит до 14 мая в саду «Ирам» (Ботанический сад Душанбе).