В новой рубрике для вашего здоровья - «На приеме у психолога» два раза в месяц мы публикуем советы, как родителям находить общий язык с детьми, как строить отношения в семье, как научиться самостоятельно решать психологические и личностные проблемы.

Ведет нашу рубрику врач-психотерапевт, психоаналитик Алексей Чудинов. И сегодня мы говорим о том, как можно избежать конфликтов в семейной жизни, как достигнуть гармонии между супругами.

- В каждой стране системы и обычаи разные, но базовые принципы, главные семейные ценности, касающиеся вопросов семьи, везде одинаковые – доверие, любовь, взаимное уважение, терпение, мудрость. Мне очень нравиться, что в большинстве своем дети и подростки воспитываются в Таджикистане на принципах чести, целомудрия, добра, уважения, а родители и старшие почти никогда не оказываются брошенными и забытыми.

- Но всегда есть и оборотная сторона, что, по-вашему, можно изменить в семейном укладе?

- Хотелось бы начать с того, что нигде в Коране не сказано, что женщина это «второй сорт» и что к ней можно относиться как к «существу», не имеющему права на свое мнение, волю. Она не бесплатная стиральная машина, кухарка и уборщица.

Многие трудовые мигранты в России видели, как там и мужчины и женщины ведут домашнее хозяйство вместе. Мужчины моют окна, пылесосят, выносят мусор, моют ковры, и не считают это чем-то зазорным. Я понимаю, когда мужчина работает весь день, чтобы обеспечить свою семью, а домохозяйка заботится о домашнем быте, но я нередко наблюдаю такую картину в Азии, когда мужчины и не работают, и дома ничего не делают, даже не моют за собой посуду. Это недопустимо, потому что только на условиях равноправия могут быть построены счастливые семейные отношения.

- Давайте поговорим о терпении. Нас с детства учат молчать и хранить смирение. Так ли это правильно?

- Есть две формы терпения. Представьте, что вам вырывают зуб без анестезии, либо делают операцию без наркоза. Сможет ли кто-то спокойно вытерпеть? А теперь вам сделали «заморозку» или хороший наркоз, и вы спокойно выносите любые процедуры.

Давайте приведем более жизненный пример. Вы заходите в свой офис, и все сотрудники начинают над вами издеваться, говорить вам неприятные слова, провоцировать вас. Вряд ли кто-то вынесет спокойно, не так ли? А если, когда вы подходите к офису, ваша подруга шепчет вам на ухо, что ваши коллеги решили вас разыграть и они специально будут вас провоцировать, а ваша задача - не показывать виду? После такого предупреждения даже оскорбительные слова будут восприниматься как игра, и вы лишь будете улыбаться, и даже терпеть-то особо не придется.

Точно так же в жизни: когда мы понимаем другого, терпеть становиться легко, и даже в организме никаких негативных изменений не происходит.

Есть инвалиды физические, а есть «духовные инвалиды», у которых нет терпения, мудрости, воспитания. И сколько бы вы им ни говорили, вы как будто говорите с ними на другом языке, который они не понимают.

Когда кто-то из наших близких тяжело болеет и при этом капризничает - мы же стараемся при этом выполнить все его просьбы и не раздражать его. Или вы бьете больного и говорите: «Замолчи, как ты мне надоел!»? Терпеть, понимая, очень просто.

Я приведу вам пример из своей жизни, как мама учила нас терпению на практике. Папа сделал что-то неправильное, и мама ждет его дома, кипя от раздражения, чтобы высказать ему всё наболевшее. Когда папа приходит, она вдруг видит, что он пришел в очень плохом настроении и уставший. Тогда мама «отставляет» своё возмущение, накрывает на стол, делает массаж шеи, укладывает спать. Свои кипящие эмоции она приносит в жертву, понимая, что если сейчас она всё выскажет, то, кроме очередного конфликта, ничего хорошего не получится. Наутро, когда папа просыпается отдохнувшим, в хорошем настроении, она спокойно и твердо высказывает свои наболевшие чувства. В ответ - извинения и обещания сделать всё, что необходимо.

- Нередко в семьях приходится сталкиваться с домашним насилием, оскорблением, угрозами, побоями. Как в этом случае женщина (или другая слабая сторона) может защитить себя?

- Как вы думаете, кого больше всего обижают в армии? Тех, кто позволяет себя обижать. Многие женщины, подчиненные, младшие подвергаются оскорблениям и насилию только потому, что допускают это. Конечно, женщина не может тягаться в физической силе с мужчиной, но любой участковый, сотрудник хукумата, старший член семьи придет на помощь. Многие испытывают либо страх, либо стеснение рассказать о фактах насилия, в результате чего обидчик еще больше наглеет.

На моих глазах десятки случаев домашнего насилия разрешились благодаря вмешательству психолога, участкового, судьи, старших.

- Давайте поговорим о наиболее травмирующей ситуации, когда один из супругов узнает об измене другого. Что тут можно сделать? Как себя вести?

- В любой ситуации всегда виноваты обе стороны. Если человеку в каком-то магазине дают самый лучший товар с большой скидкой, неужели он пойдет искать другой? Поэтому, если в нас чего-то не хватает либо есть плохие черты характера, супруг будет искать кого-то еще.

Вот недавняя конкретная ситуация. Муж приходит домой уставшим настолько, что с трудом переставляет ноги, и к жене у него всего одна просьба: «Я хочу покушать и отдыхать, а ты просто посиди рядом, помолчи». Но она без конца говорит, лезет. В результате он находит себе такую «подружку» на стороне, которая выполняет все его желания и при этом молчит. В данной ситуации и многих подобных больше виноват тот, кто более мудрый. Первый шаг к примирению, прощению, терпению должен сделать тот, кто более мудрый.

Безусловно, не редки случаи, когда жена (муж) - чистое золото, а второй супруг все равно «гуляет». В такой ситуации лучше принять решение, выбрав наименьшее зло. Например, если в результате развода, ссоры пострадают дети, репутация, то, наверное, лучше принести в жертву обиды и самолюбие. Обратите внимание: вы не прощаете супругу его измену, но вы приносите это в жертву благополучию своей семьи, это гораздо проще.

А если, по вашему мнению, терпеть и прощать больше нет смысла - не надо «ждать у моря погоды», просто надо поставить точку в таких ложных отношениях.

- Есть ли статистика, по каким причинам чаще всего происходят разводы?

- На первом месте - ранний брак. На 2-м месте - отсутствие общих интересов или понимания между супругами. 3-е место - финансовые трудности. 4-е – измены, ложь, обман. 5-е – когда один из членов семьи не принимает участия в ведении домашних дел (уборка, воспитание детей, приготовление пищи). 6-е – неумение держать в себе эмоции, плохие привычки, пьянство, насилие.

Самый первый закон гармоничной семейной жизни - это терпение. Лучше решить любой конфликт дипломатическими средствами, чем переходить к войне. Я был бы очень рад, если бы все мужчины осознали, что ведение всех домашних дел (уборка, готовка, воспитание детей) - это общая задача. Молодые, вступающие в брак, должны понять, что семья и любовь - это не поцелуи, свидания и общий дом, а в первую очередь уменье уступать, разделять общие интересы супруга, гибкость и способность жертвовать ради другого.

И наконец, самый лучший способ решения любого конфликта - это спокойная, откровенная равноправная беседа, во время которой можно высказать все наболевшее и выслушать другую сторону. Желаю всем счастливой, гармоничной и долгой семейной жизни.

Уважаемые читатели, наверняка в повседневной жизни каждый из вас сталкивается с теми или иными трудностями во взаимоотношениях. Бывает так, что нужен кто-то со стороны, кто может помочь. Опытный психолог может помочь, не только когда кто-то попал в зависимость от алкоголя, наркотиков или азартных игр, лишился работы или стоит на грани разрушения семьи. Определиться с выбором профессии, развить в себе нужные качества, разрушить барьеры, страхи и комплексы – во всем этом поможет разобраться специалист.

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