АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 15 МАЯ 2017 ГОДА

- В Душанбе состоится открытие Международного музыкального фестиваля «Волшебные звуки органа».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 МАЯ

Международный день семьи.

1945 – Московское радио передало последнюю оперативную сводку Совинформбюро.

1957 – Запущена первая советская межконтинентальная баллистическая ракета Р–7.

1958 – В Советском Союзе на орбиту выведен третий искусственный спутник Земли.

1930 – Основана киностудия «Таджикфильм».

1956 – Основано общество охотников Таджикистана

1992 – Установление дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Италией

2003 – В Таджикистане создана Национальная консерватория.

2009 - Последний, четвертый агрегат Сангтудинской ГЭС-1 начал давать первый ток.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15 МАЯ

1908 – Родился ученый-языковед, профессор Таджикского государственного университета Хилол Каримов.

1909-1993 – Родился актер театра, Народный артист Таджикистана Ходжикул Рахматуллоев.

1910-1980 – Родился Народный поэт Таджикистана, лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Боки Рахимзаде.

1928-2010 – Родился литературовед Камол Айни, сын основоположника современной таджикской литературы Садриддина Айни.

1932-2004 – Родился Народный поэт Таджикистана, лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Убайд Раджаб.

1935 – Родился доктор педагогических наук, профессор, Президент академии педагогических наук РТ Махмадкул Лутфуллоев (автор таджикского букваря с 1995).

1938 – Родился писатель Хикмат Рахмат.

1959 – Родился ученый Шамсиддин Зардиев.

1965 – Родился деятель искусств Таджикистана Аловуддин Абдуллоев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 23-28 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, при усиление ветра мгла. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 тепла, днем 23-28 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: 15-17 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/c. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 25-27 тепла.