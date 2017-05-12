АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 13-15 МАЯ 2017 ГОДА

- 13-14 мая состоится Республиканский Фестиваль народных ремесел «Бозори хунар» (Ремесленнический базар). Он пройдет в саду «Ирам» (Ботанический сад) в Душанбе.

- 13-14 мая в Дели (Индия) пройдут заключительные соревнования Чемпионат Азии по спортивной борьбе.

- 13 мая на стадионе «ТАЛКО-Арена» в Турсунзаде «Регар-ТадАЗ» встретится с кургантюбинским «Вахшем». Программа десятого тура высшей лиги завершится в воскресенье, 14 мая. Гиссарский «Баркчи» на запасном поле Центрального стадиона Душанбе сыграет со столичным ЦСКА «Памир», а на стадионе имени Уктама Маматова в районе Балх «Панджшер» проэкзаменует «Худжанд».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 МАЯ

1940 – Основан Памирский ботанический сад.

2016 - В Таджикистане утвержден детский Омбудсмен – им стала Раджабмох Бадриддинова.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 МАЯ

1927 – Открытие II съезда профсоюзов Таджикской АССР.

1992 – Основано телевидение Куляба.

2003 - В Хороге состоялась официальная церемония открытия консульства Афганистана

ДНИ РОЖДЕНИЯ –13 МАЯ

1938 – Родился Народный художник Таджикистана Кароматулло Гаюров.

1945 – Родился писатель Сафар Саид.

1955 – Родился журналист Отамурод Бекмурод.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –14 МАЯ

1933 – Родился композитор Давлатшо Муминшоев.

1937 – Родился профессор Хисрав Содиков.

1944 – Родился архитектор Рустам Каримов.

1964 – Родился журналист Мухиддин Пайшанбе.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 9-14 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 22-27 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 11-16 тепла, днем 27-32 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 7-12 тепла, днем 23-28 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 9-14 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 25-27 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 23-28 тепла.

По Хатлонской области- Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 тепла, днем 23-28 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, 25-27 тепла.