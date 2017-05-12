На севере Таджикистана проходит судебный процесс в отношении четырех жителей Бободжонгафуровского района, которые обвиняются в членстве в запрещенном в Таджикистане движении «Салафия».

На скамье подсудимых – трое жителей джамоата Х.Усмон Б. Гафуровского района – братья 40-летний и 33-летний Самеджон и Махкамбой Ульмасовы, 41-летний Мухаммаджон Ибрагимов и 32-летний житель Худжанда Давронхон Валиев.

Им предъявлено обвинение по статье 307, прим 3, ч. 2 (Организация деятельности экстремистской организации. Участие в деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) УК РТ.

Самеджон Улмасов, Мухаммаджон Ибрагимов и Давронхон Валиев были задержаны сотрудниками ГКНБ РТ в Согдийской области 13 февраля 2017 года, Махкамбой Улмасов - 10 апреля 2017 года.

Обычно подобного рода судебные процессы в отношении членов экстремистских организаций проходят за закрытыми дверями, и журналистов на них не пускают. Но, председательствующий на данном процессе судья Б. Гафуровского района Боирджон Зоирзода пригласил журналистов на данный процесс.

В ходе слушаний стало известно, что С. Ульмасов в 2005 году выехал в Российскую Федерацию, в город Тюмень. Там он сдружился с азербайджанцем по имени Юсуф, который завлек его в "Салафию". Вернувшись домой в 2008 году, он продолжал читать молитвы по «салафитски». Заметив это, имам-хатиб мечети джамоата Х.Усмон Б. Гафуровского района, выгнал его из мечети и больше не пускал. Тогда же подсудимый начал читать молитвы дома и до момента задержания продолжал свою деятельность по пропаганде данного религиозного течения, привлекая своих родственников и друзей.

Религиозное течение «Салафия», деятельность которого в РТ была запрещена Верховным судом в начале 2009 года, признано в Таджикистане экстремистской группировкой.

Соответствующее решение было вынесено Верховным судом 8 декабря 2014 года. Деятельность веб-сайта течения тоже запрещена и заблокирована на территории РТ.

Последователи Салафии будут преследоваться по ст. 307 прим.1, прим. 2 и прим. 3 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) Уголовного Кодекса РТ.

Первый приговор в отношении приверженцев «Салафии» в стране был вынесен в 2010 году судом столичного района Сино. Тогда были осуждены 7 человек - Сироджиддин Абурахмонов, известный салафит, и его сын - Киромиддин Абдурахмонов, а также Абдурахмон Абдурахимов, Мухаммадраджаб Наврузов, Шахобиддин Саидов, Музаффар Файзуллоев и Икромиддин Юсупов.