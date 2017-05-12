Журнал Forbes Kazakhstan опубликовал рейтинг 50 богатейших бизнесменов Казахстана. Список возглавил Владимир Ким - крупный казахстанский предприниматель. Он является президентом и крупным акционером Группы «KAZ Minerals», занимающейся добычей и переработкой цветных и драгоценных металлов. С апреля 2016 года Ким нарастил свое состояние на 800 миллионов долларов - до 2,5 миллиарда, сообщает Forbes Kazakhstan.

Второе место в рейтинге казахстанского Forbes занял Булат Утемуратов - президент Федерации тенниса Казахстана, член Совета директоров ITF, бизнесмен, общественный деятель . Его состояние оценивается в 2,4 миллиарда долларов.

На третьей и четвертой позиции рейтинга - Тимур Кулибаев и его супруга Динара Кулибаева с 2,2 миллиардами у каждого: состояние каждого выросло на 100 млн.

Тимур Кулибаев - казахстанский бизнесмен, общественный деятель. Зять казахстанского президента Н. Назарбаева. Председатель Ассоциации Kazenergy, объединяющей предприятия нефтегазового и энергетического секторов в Казахстане.

Динара Кулибаева - средняя дочь президента Нурсултана Назарбаева, акционер Народного банка Казахстана.

Динара и Тимур Кулибаевы Радио Азаттык

Суммарно состояние топ-50 увеличилось лишь на $700 млн – до $22 млрд 355 млн. Стоит, однако, вспомнить, что в прошлом году, впервые за время существования казахстанского списка Forbes (первый рейтинг самых богатых бизнесменов был опубликован в 2012), совокупное состояние его участников уменьшилось почти на $4 млрд, то есть на 15%.

В этот раз среднее состояние богатых тоже немного выросло – с $433 млн до $447 млн. Это чуть более 3% – динамика все же получше, чем в целом по экономике, которая прибавила в 2016 лишь 1,5%.

Совокупное состояние топ-50 составляет свыше 16% от ВВП Казахстана за прошлый год, что значительно больше, чем в предыдущие годы, когда этот показатель колебался в пределах от 9 до 12%.

В нынешнем списке четыре новичка – Еркин Татишев (№9), Кайрат Сатыбалды (№34),Талгат Ахметов (№35) и Асхат Омаров (№50). 31-летний Ахметов, сын бывшего премьера, министра обороны и министра Евразийской экономической комиссии, а ныне акима Восточно-Казахстанской области Данияла Ахметова, стал в этом году и самым молодым участником рейтинга.

26 участников списка увеличили стоимость своих активов, у 15 она уменьшилась (в прошлом году отрицательная динамика наблюдалась сразу у 37 бизнесменов), у остальных либо не изменилась, либо их не было в рейтинге 2016 года.

В Таджикистане, кстати сказать, составить такой список невозможно, потому что официальных данных о доходах наших бизнесменов и чиновников нет.