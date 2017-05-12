Москвич Кристиан Костов вышел в финал песенного конкурса «Евровидение», на котором он представляет Болгарию. Костов выступает на конкурсе с песней «Beautiful Mess». Он самый молодой участник конкурса - ему 17 лет.

В Киеве завершился второй полуфинал музыкального конкурса «Евровидение-2017». В нем как и в первом выступили представители восемнадцати стран, а в финал вышли только десять из них — Болгария, Беларусь, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды, Австрия.

Первый полуфинал состоялся во вторник, 9 мая. В нем победили представители Польши, Армении, Молдавии, Италии, Португалии, Азербайджана, Австралии, Греции, Испании, Великобритании, Кипра, Германии, Украины, Бельгии, Швеции и Франции.

Финал состоится вечером 13 мая.

Кристиан Костов — болгарин российского происхождения, который живет и учится в Москве. Букмекеры считают Костова фаворитом конкурса.

Кристиан Костов известен российской публике по участию в шоу «Голос. Дети». В 2014 году в 13 лет он прошел слепое прослушивание, впечатлив всех трех судей песней Алиши Киз «If I Ainʼt Got You». В итоге Кристиан Костов дошел до финала, но не выиграл.

Кристиан Костов живет и учится в Москве, хотя последние два года чаще бывает в Болгарии. Как заявил исполнитель, после «Евровидения» он вернется в Москву, чтобы доучиться в школе и сдать ЕГЭ.

Кристиан Костов болгарин по отцу. В Болгарии в 2015 году он участвовал в музыкальном шоу «Х-Factor», и занял там второе место. В финале Костов пел песню «Позови меня» группы «Любэ».

Напомним, по итогам первого полуфинала Евровидения 9 мая в финал прошли три страны СНГ - Азербайджан, Армения и Молдова.

Россия в 2017 году не участвует в «Евровидении». Страну должна была представлять Юлия Самойлова, но принимающая конкурс Украина отказалась ее пускать, так как певица посещала Крым после присоединения к России. Москва затем отказалась транслировать конкурс.