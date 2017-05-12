Сегодня мы в районе Сино и это последнее видео в нашем цикле. Еще раз напоминаем, что мы не претендуем на глубокий анализ ситуации в городе, мы показываем проблемы, которые давно уже набили оскомину жителям, а решить их никто и никак не может. Или не хочет…

В январе после назначения новых руководителей столичных районов мы попросили их рассказать о ближайших планах на своих должностях, проблемах, волнующих столичных жителей, и путях их решения. Но они отказались. Тогда мы решили сами выйти в город.

Это район Сино. Здесь, как и в районе Фирдавси хозяйки день и ночь напролет пекут лепешки в тандырах и бесконечно моют ковры. За это им ничего не бывает, потому что, по некоторым данным, местные жители платят за право нарушить правила – мзду.

В районе Сино живут, наверное, самые несчастные дети. Игровых площадок у них нет, а дворы, где можно было бы хоть как-то играть, плотно забиты частными авто.

Ну и с наступлением сумерек улицы этого спального района (как, впрочем, и многие другие) тонут в полнейшей темноте, свет на окраинах столицы попусту не жгут, в иных местах фонарей и вовсе нет.

А здесь вы можете посмотреть наши предыдушие видеосюжеты о буднях районов Фирдавси, Шохмансур и Исмоила Сомони.