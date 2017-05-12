Задержанный вербовал и переправлял в Сирию верующих, посещающих мечети Тахтамукайского района Адыгеи, для участия в боевых действиях на стороне ИГ, сообщают российские СМИ со ссылкой пресс-службе управления ФСБ по Адыгее.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Адыгее родственника бывшего командира ОМОН Таджикистана Гулмурода Халимова, который с 2015 года является одним из лидеров «Исламского государства». В отношении задержанного выходца из Центральной Азии возбуждено уголовное дело за вербовку в ряды террористической организации.

"По имеющимся данным, задержанный вербовщик - родственник бывшего командира ОМОН Республики Таджикистан Халимова, принимавшего с 2015 года участие в боевых действиях на стороне ИГ в Сирии и являвшегося одним из лидеров террористической организации. Контакт с ним задержанный намеревался установить в Сирии, куда планировал выехать в конце апреля. Возбуждено уголовное дело", - сказали в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело в отношении задержанного, чье имя не разглашается, возбуждено по статье УК РФ "Содействие террористической деятельности". В ФСБ отмечают, что родственник Халимова вербовал и переправлял в Сирию верующих, посещающих мечети Тахтамукайского района Адыгеи, для участия в боевых действиях на стороне ИГ. В мобильных телефонах мужчины обнаружены материалы пропагандистского характера, а также история посещения сайтов, которая указывает на то, что он планировал вылететь в Турцию.

"Свою вину в вербовочной деятельности в интересах ИГ задержанный признал. Проведение комплекса оперативных и следственных действий продолжается", - добавили в пресс-службе УФСБ по Адыгее.

Совместная спецоперация сотрудников ФСБ и МВД России в середине марта пресекла деятельность на территории Адыгеи и Кубани законспирированной ячейки ИГ, состоящей из выходцев из стран Центральной Азии. Ячейка занималась вербовкой прихожан мечетей региона. У ее главаря было изъяты оружие, самодельное взрывное устройство, материалы и инструкции с правилами их изготовления, крупная сумма денег, которая может указывать на финансовую помощь террористической организации.