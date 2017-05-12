Один из концертов, посвященный Дню Шашмакома, состоялся вчера вечером в государственном академическом театре оперы и балета в Душанбе.

День шашмакома, сопровождаемый красочными программами мастеров и любителей этого прекрасного искусства проходит торжественно по всей стране. Эксперты считают, что шашмаком надо уметь не только исполнять, но слышать и даже чувствовать.

В концертной программе принимали участие ансамбль шашмакомистов Таджикской государственной филармонии им. Акашарифа Джураева, студенты Таджикской национальной консерватории имени Талабхуджа Сатторова, танцевальные ансамбли «Лола» и Базморо».

Особенно зрителей порадовало выступление таких именитых мастеров-шашмакомистов, как Народный артист Таджикистана Абдували Абдурашидов, который исполнил это классическое таджикское вокальное искусство на высшем уровне. Его чувственное, будоражащее исполнение не смогло оставить равнодушным никого из присутствовавших в зале зрителей.

Маком – это живой родник, питающий духовную жизнь народа. В ней отражение его многовековой мудрости и философии, сказочной красоты родной земли. Известными исполнителями этого жанра были такие мастера как Бобокул Файзуллоев, Шохназар Сохибов, Фазлиддин Шахобов, Нериё Аминов, Барно Исхакова, Ахмаджон Бобокулов, Боймухаммад Ниёзов, Ханифа Мавлонова, Шоиста Муллоджонова, Джурабек Муродов и другие.