Скандинавский телекоммуникационный холдинг TeliaCompany, являющийся владельцем крупного казахстанского оператора мобильной связи K’Cell опубликовал на своем сайте заявление относительно позиции холдинга по новым техническим регламентам, позволяющим властям получать прямой доступ к системам телекоммуникаций посредством системы CОРМ.

Разработанный в России СОРМ - комплекс технических средств и мер, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий в сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и радиосвязи должен вступить в действие в Казахстане в феврале 2018 года, сообщает агентство «Фергана». Когда подобное произойдет, то силовые ведомства получат доступ ко всем каналам связи, причем для прослушки или получения данных уже не будет необходимо получать решение суда.

С техническим регламентом «Общих требований к телекоммуникационному оборудованию по обеспечению проведения оперативно-розыскных мероприятий, сбора и хранения служебной информации об абонентах» можно ознакомиться на сайте правовых актов Республики Казахстан.

В свою очередь TeliaCompany в своем заявлении пишет:

«В обязательствах компании Telia - уважать свободу выражения мнений, поэтому мы говорим о новом законодательстве, которое может иметь серьезные последствия для свободы выражения мнений наших клиентов.

Правительственный надзор часто служит законным целям, таким как защита определенных прав человека, но он также может быть проблематичными в силу своих противоречий с другими правами человека. Обязательство компании Telia - уважать свободу слова в телекоммуникациях.

Системы прямого доступа, такие как СОРМ в Казахстане, позволяют государственным органам в режиме реального времени осуществлять доступ к сетям операторов связи без каких-либо конкретных или периодических требований к оператору. Как указано в нашей политике в отношении свободы выражения мнений, мы выступаем за то, чтобы правительства не имели прямого доступа к нашим сетям и системам. Компания Telia должна сохранить оперативный и технический контроль».

Как говорится далее, сейчас оператор мобильной связи K’cell проводит с властями обсуждение новых требований.

Два года назад издание «The Guardian» сообщало об утечке данных фирмы, специализирующейся на кибербезопасности, указывавших на сотрудничество с правительствами Азербайджана, Бахрейна, Казахстана, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, Узбекистана, которые, в свою очередь, подвергались критике со стороны международных правозащитных организаций за агрессивную слежку за своими гражданами, активистами и журналистами как у себя в стране, так и за рубежом.

Очевидно, что такая позиция телекоммуникационного холдинга возникла благодаря проведенному совместному расследованию правительств Швеции и Финляндии и журналистов. Они нашли ряд доказательств того, что скандинавский телекоммуникационный гигант сотрудничал с диктаторскими режимами и позволял устанавливать на своем оборудовании специальные «черные коробки», дающие властям этих стран неограниченный доступ слежения за всеми, в том числе политическими оппонентами, гражданскими активистами и журналистами.

Но основной скандал вызвала информация о выплате в размере более 320 млн. долларов США «местному партнеру» в Узбекистане в обмен на 3G-лицензию, частоты и серии телефонных номеров, позволивших начать там работу при Исламе Каримове.

До последнего время скандинавский телекоммуникационный холдинг Telia владел также частью акций таджикского оператора Tcell. В конце апреля Telia продала свой пакет акций Фонду Ага Хана со всеми обязательствами по налогам, в том числе начисленными штрафами.

Стоит отметить, что в 2016 году в Таджикистане заработал Единый коммутационный центр, через который аккумулируются международные услуги связи и интернета всех операторов и провайдеров РТ. Целью создания такой структуры называется «обеспечение национальной и информационной безопасности», а также возможность держать под контролем «серый трафик» и телефонные разговоры.

Однако эксперты тогда не раз заявляли, что ЕКЦ создан в коммерческих целях, так как операторы сотовой и интернет-связи давно установили систему СОРМ и тесно сотрудничают с силовиками.