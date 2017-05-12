Сотрудниками таджикской милиции на территории Согдийской области задержан житель столицы Кыргызстана. Мужчина пытался сбыть свыше 44 кг ртути.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД города Истаравшана был раскрыт факт незаконного оборота ртути, сообщает официальный сайт МВД Таджикистана.

Гражданин Кыргызстана Бактыбек Касымбаев, 1966 года рождения, житель Бишкека на территории сельского джамоата Хистеварз Бободжон Гафуровского района Согдийской области пытался сбыть в стеклянной и пластиковой таре вещество серебристого цвета. Химическая экспертиза показала, что данный металл является ртутью. В общей сложности подозреваемый пытался реализовать 44,7 кг ртути. Стоимостью одного килограмма металла составляет 45 долларов.

В отношении Касымбаева возбуждено уголовное дело по статье 206 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта) УК РТ. Житель Бишкека арестован. В случае если его вина будет доказана, ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.