После двухнедельной операции 11 мая официальный Кабул заявил, что два уезда - Зебак и Ишкашим - провинции Бадахшан очищены от талибов. Под контролем «Талибан» пока остаются уезды Варджудж и Ямган, сообщает афганское агентство TOLOnews. Также талибы частично есть и в других уездах Бадахшана.

Касаясь Кундуза, источник, на который ссылается TOLOnews, отмечает, что было отвоевано 2 км территории этой провинции. В целом, 4 уезда из 9 остаются под контролем талибов. В 20 населенных пунктах они активны. По данным издания, талибы напали на афганских военных с нескольких сторон, в результате чего части армии Афганистана, находящиеся там, столкнулись с нехваткой вооружения и провизии.

Уезд Зебак афганской провинции Бадахшан вместе с административным центром перешли под контроль талибов 28 апреля. Также была отмечена активность боевиков в афганском Ишкашиме. 6 мая талибы взяли уезд Калъаи Зол, который находится на границе с таджикским заповедником «Тигровая балка».

Таджикскими пограничниками до сегодняшнего дня не было зафиксировано ни одной провокации с афганской стороны. Граница находится под усиленным контролем.

В таджикском Ишкашиме в больницу было доставлено 11 офицеров афганской армии. Один из них скончался в результате тяжелых ранений. Вся медицинская помощь им предоставлялась бесплатно.