АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 12 МАЯ 2017 ГОДА

- 12 мая в Душанбе в театре оперы и балета состоится официальная церемония закрытия Дней культуры Узбекистана в Таджикистане. Начало в 18 часов

- 12 мая в Бизнес-центре «Вефа» состоится открытая лекция на тему Проблемы прозрачности госбюджета и вовлечения гражданского общества в бюджетные процессы (по результатам исследования). Лектором выступает Татьяна Бозрикова, канд. философских наук, социолог, аналитик, зам. директора Негосударственного учреждения «Новая панорама». Начало в 16 часов

- 12 мая стартует десятый тур чемпионата Таджикистана по футболу. В Фархоре местный «Хосилот» примет действующего чемпиона страны столичный «Истиклол».

- 12 мая в Худжанде откроется Чемпионат Азии по рукопашному бою. Это будет молодежное первенство континента, в котором выступят спортсмены в возрасте 12-13, 14-15 и 16-17 лет.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 12 МАЯ

Всемирный день медицинских сестер.

1958 – Впервые представитель Таджикистана стал чемпионом мира – им стал Анатолий Тилик, стрельба из армейской винтовки

2016 – В Турсунзаде состоялась официальная церемония начала реализации проекта по перетоку электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан (CASA-1000).

ДНИ РОЖДЕНИЯ –12 МАЯ

1927-2001 – Родилась Народная артистка Таджикистана Барно Исхакова.

1937 – Родился эстрадный певец, основатель первого эстрадного ансамбля «Гульшан», Народный артист Таджикистана Орифшо Орифов.

1950 – Родился доктор юридических наук, профессор Шавкат Исмоилов.

1951 – Родился доктор юридических наук, профессор, государственный деятель Шавкат Исмаилов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 22-27 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 27-32 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 23-28 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 12-17 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 26-31 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Худжанд - небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 25-27 тепла.