Концерт, посвященный Дню Шашмакома, состоялся вечером 11 мая в государственном академическом театре оперы и балета имени С. Айни в Душанбе. Концерт начался с классического танца в исполнении государственного ансамбля «Лола». Музыку «Насри сегох» исполнили музыканты ансамбля «Шашмаком» госфилармонии имени Акашарифа Джураева.

В концертной программе кроме ансамбля шашмакомистов Таджикской государственной филармонии имени Акашарифа Джураева принимали участие музыканты «Академии макома» под руководством Народного артиста Таджикистана Абдували Абдурашидова, студенты Таджикской национальной консерватории имени Талабхуджи Сатторова, танцевальные ансамбли «Лола», «Зебо» и «Базморо», молодые исполнители - любители из района Рудаки.

Замечательно выступил студент Национальной консерватории Шерзод Абдукаххоров, который на национальном инструменте рубоб исполнил не только национальную народную мелодию, но и «Полет шмеля» Римского-Корсакова. Участники концерта исполнили несколько отличных друг от друга композиций - мелодичное и расслабляющее звучание сменялось озорным пением, каждое исполнение было пропитано искренностью и душевностью.

День шашмакома, сопровождаемый красочными программами мастеров и любителей этого прекрасного искусства, проходит по всей стране торжественно. Эксперты считают, что шашмаком надо уметь не только исполнять, но слышать и даже чувствовать.

Особенно зрителей порадовало выступление таких именитых мастеров-шашмакомистов, как Народный артист Таджикистана Абдували Абдурашидов, Тохирджон Джураев, Гулчехра Курбанова, Насриддин Очилдиев, которые исполнили это классическое таджикское вокальное искусство на высшем уровне. В их исполнении прозвучали газели Хафиза, Фуруги, Нодиры. Их чувственное, будоражащее исполнение не смогло оставить равнодушным присутствующих в зале.

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Шашмаком, что в переводе означает шесть макомов, то есть шесть музыкальных ладов, это древняя музыкальная манера исполнения, для которой необходимы не только слух и голос, но и чувство ритма. Шашмаком – уникальное сочетание вокальной и инструментальной музыки, литературной, философской и эстетической концепций.

«В шашмакоме нашла отражение многовековая мудрость таджикского народа, - отметил в интервью «АП» руководитель Академии макома, народный артист республики Абдували Абдурашидов. - Известными исполнителями этого жанра были такие мастера как Бобокул Файзуллоев, Шохназар Сохибов, Фазлиддин Шахобов, Ахмад Бобокулов, Боймухаммад Ниёзов и многие другие, школу которых продолжает нынешнее поколение исполнителей».

С обретением Республикой Таджикистан независимости, при активной поддержке президента Эмомали Рахмона, этот неповторимый музыкально-песенный жанр, представляющий собой гармонию музыки и слова, обрел вторую жизнь.

День шашмакома в Таджикистане отмечается на государственном уровне ежегодно, 12 мая и берет начало с 2000 года, когда Эмомали Рахмон подписал указ «О дальнейшем развитии искусства «Шашмаком» в Республике Таджикистан». Он и стал толчком к актуализации исследований и развития этой классической музыки в стране. По всей республике организованы ансамбли шашмакомистов при домах культур областей, городов и районов.

В 2003 году по инициативе правительств Таджикистана и Узбекистана шашмаком был включен в список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Благодаря таланту и мастерству наших артистов, из глубины веков шашмаком дошел до нас, и наша задача состоит в том, чтобы передать его последующим поколениям в целости и сохранности.