Верховный суд Таджикистана не удовлетворил кассационную жалобу матери погибшего солдата Джахонгира Курбонова на решение военного суда Душанбинского гарнизона. Ранее военный суд приговорил к девяти годам лишения свобода командира взвода в/ч 2747 Погранвойск ГКНБ РТ Ёрибека Саидова. Мать солдата уверена, что ее сына до суицида довел именно осужденный, но обвинения по статье «пытки» с офицера были сняты.

Верховный суд Таджикистана признал законным приговор, вынесенный военным судом Душанбинского гарнизона. ВС не увидел необходимости в пересмотрен дела. Решение Верховного суда было озвучено 11 мая.

«Родители погибшего солдата не согласны с решением Верховного суда Таджикистана, они намерены и дальше обжаловать приговор в надзорной инстанции, и если понадобиться, они готовы обратиться в международные суды», - сказал адвокат Дилшод Джураев.

В марте с офицера были сняты все обвинения в том, что именно издевательства с его стороны послужили причиной суицида солдата. Он был осужден по другим статьям.

Общественная организация «Офис гражданских свобод» сообщает, что жалоба Рухсоры Джурахоновой – матери погибшего солдата состоит в том, что она не удовлетворена приговором в отношении командира взвода в/ч 2747 Погранвойск ГКНБ РТ Ёрибека Саидова, под началом которого служил ее погибший сын.

Саидов в марте был признан виновным по двум статьям УК РТ: по статье 250 (Вымогательство) и статье 391, ч.3 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК РТ. Обвинения в пытках были с него сняты: статья 143 (пытки) заменена на статью 391 (злоупотребление служебным положением).

Судья Хотам Раджабзода тогда заявил на суде, что доказательства того, что осужденный применял пытки в отношении погибшего солдата, суду так и не были представлены.

Сам офицер в своем последнем слове заявил, что не признает себя виновным ни по одной статье обвинения. Ёрибек Саидов также заявил, что не имеет никакого отношения к смерти военнослужащего Джахонгира Курбонова, который покончил жизнь самоубийством.

В ходе судебного процессе гособвинитель попросил суд приговорить обвиняемого Ёрибека Саидова к 14 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии строгого режима. При этом, наибольший срок – 12 лет он попросил за обвинение по статье «пытки».

Тогда прокурор заявил, что Саидов, исполняя роль дознавателя, обвинил двух солдат – Джахонгира Курбонова и Мехрочиддина Бехзода в краже радиатора автомашины, принадлежащей воинской части, и потребовал с них возмещения нанесенного ущерба в размере 400 сомони.

«Он пригрозил солдатам, что если те не принесут требуемую сумму, то он сообщит о данном факте в военную прокуратуру, вызовет в часть их родителей, и в присутствии всего личного состава части унизит их честь и достоинство, - заявил прокурор. – В результате рядовой Джахонгир Курбонов, не выдержав постоянных издевательств и жестокого обращения, 11 сентября 2016 года повесился. Впоследствии расследование показало, что злополучный радиатор пропал 27 августа 2016 году, и его украл другой солдат».

Мать Ёрибека Саидова, Сангина Саиджонова не считает своего сына виновным в том, что находящийся в его армейском подчинении военнослужащий наложил на себя руки.

«Если Джахонгир Курбонов был слабохарактерным, и убил себя сам, то причем тут мой сын? Почему другой солдат, который был тогда с ним, не покончил жизнь самоубийством? Мой сын не виноват, спросите у людей, какой мой сын, и вы не услышите ни одной жалобы», - говорила женщина.

Родители погибшего солдата считает, что их сын - Джахонгир Курбонов не мог сам наложить на себя руки, и считают, что их сына могли убить.

«Когда мой сын погиб, один из солдат признался, что именно он украл этот радиатор, он его вернул в часть. Выходит, что моего сына убили за вещь, которую он не брал», - рассказывал Джурабек Курбонов, отец погибшего солдата.