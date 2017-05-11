Книгу «Мой таджикский народ» в здании Национальной библиотеки презентовал ее автор - президент Дагестана Рамазан Абдулатипов, который с 2005 по 2008 годы занимал пост Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Таджикистане.

«Я всегда относился к таджикам, как к своим родным и близким; и всегда ощущал такое же доброе отношение таджиков и Эмомали Рахмона к России, к ее истории и культуре. Много сейчас идет разговоров, но мне представляется, что Таджикистан как раз-таки та республика, которая наиболее последовательно идет вместе с Россией, несмотря на трудности этого исторического периода», - начал свое выступление Абдулатипов, посетивший Таджикистан для презентации своей книги «Мой таджикский народ» в здании национальной библиотеки Таджикистана 11 мая.

По его словам, это издание стало очередным в серии публикаций, которые были посвящены различным народам, населяющим Россию.

«Еще будучи в Москве я начал издавать книги, посвященные различным народам: «Мой русский народ», накануне празднования тысячелетия Казани вышла книга «Мой татарский народ», совместно с Аскаром Акаевым мы выпустили - «Мой кыргызский народ» и так далее», - отметил Абдулатипов.

После своей миссии в Таджикистане возникла идея издать книгу, посвященную таджикскому народу.

«Со мной рядом был мой друг - Рахим Азимов, он сейчас депутат Государственной думы (федерального собрания Российской Федерации – прим.ред.), это первый таджик, который стал российским депутатом. И это большое дело при всех тех противоречиях и предрассудках, которые возникли после распада СССР вокруг таджиков. Это доказательство того, что в России живут не только мигранты. Он много делает для России и Таджикистана, поддерживает Эмомали Рахмона, содействует многим совместным проектам», - сказал глава Дагестана.

Книга «Мой таджикский народ» была выпущена при поддержке Азимова.

«Несмотря на то, что когда-то мы были вместе, были одним народом, мы не всегда знаем друг друга, руководствуемся предрассудками, поэтому я решил написать книгу о таджиках при поддержке Рашида: он вложил деньги, я - все остальное и появилась эта книга. Причем, в таком красивом оформлении моя книга вышла впервые», - отметил автор.

Книга представляет собой научно-популярное, информационно-справочное издание и предназначена для широкого круга читателей. Она была издана в 2013 году тиражом 1000 экземпляров, в ней отражена история страны от древней цивилизации до современного периода, а также взаимоотношения между Таджикистаном и Россией.