Таджикские авиаперевозчики все чаще совершают непредвиденные посадки для дозаправки в аэропортах соседних стран. Пассажиры возмущаются и отказываются от услуг отечественных авиаперевозчиков. «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр» несут потери, но сделать ничего не могут. Кто виноват?

Последние годы топливо в таджикских аэропортах стало самым дорогим в регионе. Таджикистан закупает авиатопливо в России в среднем за 600-700 долларов за тонну, так же как и соседний Кыргызстан. Однако в таджикских аэропортах это топливо потом продается авиакомпаниям почти вдвое дороже - за ‎1100-1200 долларов, в то время как у соседей оно стоит всего 700-800 долларов.

К чему это приводит? У кого в Таджикистане такой «недетский аппетит»? Что говорит о ситуации Антимонопольная служба? Хочет ли наше правительство развития отечественной авиации или ее банкротства?

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