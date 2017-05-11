Правительство США передало таджикским пограничникам техническую помощь на общую сумму 6 миллионов долларов. Помощь состояла из транспортных средств, оборудования связи и тепловых камер, которые будут использованы для повышения способности Пограничных войск в выявлении и пресечении наркотрафика через границу Таджикистана.

На церемонии передачи техники присутствовали глава Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов, командующий пограничными войсками ГКНБ РТ Раджабали Рахмонали и посол США в РТ Элизабет Миллард.

Глава ГНКБ Саймумин Ятимов в ходе своего выступления поблагодарил правительство США за предоставленную техническую помощь, добавив, что международный терроризм, незаконный оборот наркотиков и другие подобного рода криминальные действия имеют международный аспект и являются продуктом международных политических сил.

«США помогают нам в такое щепетильное время. Бороться с политическими силами террористического характера - тяжело для одной нации. Эта помощь необходима не только для Таджикистана, но и для всех стран региона», - сказал Ятимов.

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Посол США в Таджикистане Элизабет Миллард отметила, что за 25 лет дипломатических отношений США направили для борьбы с незаконным наркотрафиком через границы Таджикистана более 155 млн долларов.

«Я хочу подчеркнуть, что правительство США намерено и дальше развивать программу по борьбе с наркотиками параллельно с другими программами в Таджикистане, несмотря на то, что наш бюджет сократился. Однако, в последнее время мы сталкиваемся с препятствиями во время реализации своих программ в некоторых сферах. Мы надеемся, что те трудности, с которыми сталкиваются наши программы, будут преодолены, и те, кто нуждается в помощи, получат ее, и тем самым будет повышен уровень безопасности в Таджикистане», - отметила посол.

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«Программы, которые реализуются в Таджикистане при финансовой поддержке США, демонстрируют нашу преданность развитию вашей республике, в течении 25 лет независимости Таджикистана правительство США выделило республике помощь на 1,8 млрд долларов. Большинство из программ были гуманитарными, направленные на строительство инфраструктуры, обеспечения питанием и лекарствами во время первых лет независимости Таджикистана. Незаконный трафик наркотиков опасен для любого государства. Это приводит к спаду экономики, здравоохранения и образования в стране. Торговля наркотиками вызывает особую озабоченность, поскольку доходы от торговли наркотиками часто используются для финансирования террористических организаций во всем мире. Мы уверены, что данное оборудование усидит борьбу пограничных войск Таджикистана с наркотрафиком», - отметила посол.

Переданная помощь была профинансирована через Программу по борьбе с наркотиками Центрального командования США. Начиная с 2006 года, Программа по борьбе с наркотиками Центрального командования США выделила более 155 млн долларов США на оборудование, обучение и инфраструктуру для укрепления самодостаточности, жизнеспособности и эффективности органов по борьбе с наркотиками внутри Таджикистана.