Розничные торговцы в Таджикистане теперь наряду с книгой учета доходов и расходов должны предъявлять налоговым инспекторам и другие документы: счет-фактура по НДС, товарно-транспортная накладная, таможенная декларация на ввозимые товары. В противном случае торговцев ожидает штраф в размере до 10 тысяч сомони.

Покупка и продажа продукции предпринимателями, занимающимися розничной продажей товаров, осуществляется на основе договора, говорится в сообщении Налогового комитета при правительстве РТ.

«Согласно Порядку применения упрощенной системы отчетности и учета для субъектов малого предпринимательства в РТ, предприниматели, которые занимаются розничной продажей товаров, для узаконивания своих хозяйственных операций должны иметь подтверждающие документы на покупку продаваемой ими продукции», - отмечают в налоговом ведомстве.

К таким документам налоговики относят счет-фактуру по налогу на добавленный стоимость, товарную накладную (транспортная накладная), таможенную декларацию на импортируемые товары.

При отсутствии требуемых документов предприниматели будут оштрафованы на сумму от 7,5 тысяч до 10 тысяч сомони.