По меньшей мере 25 человек погибли при обрушении стены во время празднования свадьбы в штате Раджастхан в Индии, об этом сообщает издание Times of india.



Еще как минимум 28 человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших есть женщины и дети, сообщает издание. На месте инцидента идет спасательная операция.

По предварительным данным, все пострадавшие доставлены в больницы, под завалами людей не осталось, рассказали изданию в местной полиции.

Представитель местной полиции рассказал, что во время празднования свадьбы в штате Раджастхан налетела песчаная буря и гости зашли под навес, примыкавшей к четырехметровой стене.

Из-за сильного ветра стена обрушилась, и гости оказались погребены под ней.

Обрушения зданий не редки в Индии, особенно в сезон дождей.