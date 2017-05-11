Стала известна судейская бригада, которая будет работать на матче пятого тура группового этапа Кубка АФК-2017 между вице-чемпионом Кыргызстана бишкекским «Дордоем» и чемпионом Таджикистана душанбинским «Истиклолом».

Главным арбитром этой встречи назначен рефери ФИФА Нгуен Чиу Кок (Гонконг). На линиях ему будут помогать соотечественники – ассистенты рефери ФИФА Ло Юк Минг и Сарао Амарджит Сингх. Функции резервного судьи возложены на Судиша Кумара Пандея из Непала. Инспектировать судей будет Дакоста Энтони Джон (Индия), а комиссаром матча назначен Парк Сеонг Кин (Южная Корея). Сообщает официальный сайт ФФТ.

42-летний Нгуен Чиу Кок является арбитром ФИФА с 2007 года и за это время обслужил 23 международных матча, в которых назначил 7 пенальти, показал 95 желтых карточек и 7 раз удалял игроков с поля. За свою карьеру гонконгский арбитр два раза обслуживал матчи с участием таджикских футболистов: встречу «Абахани Лимитед» (Бангладеш) – «Регар-ТадАЗ» (Таджикистан) – 1:2 в рамках Кубка президента АФК-2008 и квалификационный раунд Кубка вызова АФК-2008 Таджикистан – Бутан – 3:1.

После четырех сыгранных туров турнирную таблицу в группе возглавляют сразу два клуба – «Истиклол» и «Алтын Асыр», которые набрали по 10 очков. Клубы Кыргызстана – «Дордой» и «Алай» потеряли все шансы на выход в следующий раунд.

Напомним, что встреча 5-го тура группового этапа Кубка АФК-2017 в квартете «D» между «Дордоем» и «Истиклолом» пройдет в среду, 17 мая, на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке и начнется в 19:00 часов по местному времени (18:00 – по душанбинскому).