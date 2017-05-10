Эмомали Рахмон направил в среду поздравительную телеграмму вновь избранному президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину, который был избран 12 президентом Южной Кореи на выборах 9 мая.

В телеграмме, текст которой приведен на сайте пресс-службы таджикского лидера, отмечается что Таджикистан "удовлетворен уровнем широкого сотрудничества с Республикой Корея", и "оптимистично смотрит на его перспективы в различных взаимоинтересующих стороны секторах".

"Выражаю уверенность, что уровень дружеских отношений и сотруничества наших стран, 25-летие начала которых мы отметили некоторое время назад, будут подняты на ещё более высокие ступени в интересах наших народов", - отметил Эмомали Рахмон.

Он пожелал Мун Чжэ Ину крепкого здоровья, счастья, "новых успехов и достижений в Вашей государственной деятельности на благо прогресса и процветания дружественной Республики Корея".

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Новый лидер Южной Кореи — бывший юрист и ветеран демократического движения Мун Чжэ Ин — в среду официально вступил в должность президента.

Мун Чжэ Ин, представляющий Демократическую партию, одержал победу на выборах 9 мая, получив более 41 процента голосов.

Выборы президнта проводили досрочно в связи с импичментом и отстранением от власти экс-президента Пак Кын Хе, вовлеченной в крупный коррупционный скандал.

На краткой церемонии инаугурации в Национальном собрании, однопалатном южнокорейском парламенте, он обещал построить "новую страну" после девяти лет правления консервативных сил.