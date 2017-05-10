В Вашингтоне стартовали переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. После российского дипломата примет и американский президент Дональд Трамп. Эти переговоры являются подготовкой к встрече лидеров России и США, которая должна состояться в начале июля на полях саммита «большой двадцатки» в Германии, сообщает «Газета.Ru».

10 мая в Вашингтоне у министра иностранных дел России Сергея Лаврова запланированы две важные встречи: с американским коллегой Рексом Тиллерсоном, а после — с президентом США Дональдом Трампом. По данным The Associated Press, перед началом диалога Лавров уже пошутил про оставку директора ФБР Джеймса Коми.

Журналисты задали вопрос, повлияет ли отставка Коми на повестку их встречи.

«Он уволен? Вы шутите», — сказал Лавров, после чего вышел из зала вместе с американским коллегой.

Американский визит Лаврова займет три дня.

Главы внешнеполитических ведомств затронут вопросы Украины и Сирии, а также готовят предстоящую встречу президентов двух стран, которая, как предполагается, состоится на полях саммита G20 в Германии в начале июля.

«Россия и США настолько сильно влияют на международную стабильность и безопасность, что от такой встречи, конечно, будут ждать конкретных результатов. Чтобы это было так, ее нужно хорошо подготовить. Мы сейчас этим занимаемся», — заявил министр иностранных дел России в интервью телеканалу «МИР» на прошлой неделе.

Лавров и Тиллерсон, таким образом, становятся центральными фигурами для организации встречи двух президентов в Гамбурге.

Президент США Дональд Трамп примет Лаврова в Овальном кабинете вечером 10 мая. Прием министра иностранной державы руководителем страны означает, что президент придает особое значение отношениям с государством, которое представляет министр. Кроме того, это своеобразное проявление взаимного уважения: в ходе рабочего визита Тиллерсона в Москву госсекретаря принимал у себя президент Путин.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры Лаврова и Трампа станут продолжением телефонного разговора между российским и американским президентами 2 мая. Как ожидается, центральной темой станет ситуация в Сирии. В ходе встречи в Астане 4 мая представители России, Турции и Ирана разработали идею создания зон безопасности в некоторых районах Сирии. Они могут укрепить режим прекращения огня в стране и способствовать решению затяжного военного конфликта, уверены авторы идеи.

Для России и США одним из ключевых вопросов остается судьба президента Сирии Башара Асада.

США ранее перестали настаивать на его немедленном уходе, однако в начале апреля Вашингтон нанес удар по Сирии, который Трамп объяснил как возмездие за якобы применение сирийскими военными снарядов с химическим оружием против населения одной из провинций страны.