Махмади Хамроев молодым лейтенантом был отправлен на фронт и был дважды ранен в боях за освобождение Украины.

Педагог-командир

Ученый-историк, ветеран войны Махмади Хамроев родился в кишлаке Тангаи района Янгибазар (нынешний Вахдат). Учился в начальной школе того же кишлака.

- Наш учитель посоветовал мне поступить на подготовительный курс педучилища района Янгибазар, - вспоминает Бобои Махмади. – Я так и сделал. Два года учился на подготовительных курсах, а потом поступил в педучилище. Получив диплом, по назначению поехал работать учителем в Кизилмазор (ныне – Темурмалик). Там и застала меня весть о войне.

В 1942 году, когда Махмади Хамроеву исполнилось 17 лет, его призвали в военный комиссариат Сталинабада (Душанбе), откуда отправили в военное училище города Катакурган. По окончании училища, получив звание лейтенанта, вместе с 50 молодыми офицерами он прошел курсы командиров противотанковых взводов. Далее Хамроев уже сам проводил краткосрочные курсы обучения молодых сержантов сначала на «учебках» Ферганы и затем – Андижана.

В августе 1943 года учебный полк расформировали, а всех офицеров, среди которых был и молодой Махмади Хамроев, отправили на фронт, на Украину.

С этого момента начался фронтовой путь лейтенанта. Его отправили в 334-й артиллерийский полк Карпатской дивизии. Махмади принял участие в нескольких крупных сражениях в Карпатах, был ранен. После лечения снова отправился в свой полк.

- 10 ноября началось контрнаступление наших войск в районе Косово Ивано-Франковской области, - рассказывает Хамроев. – Мы активно участвовали в этих боях, продолжившихся более 40 дней. Наш полк, несмотря на нехватку пищи и воды, смог отбросить мощные соединения фашистов, освободив деревни Верховина, Ворохта и важную железнодорожную станцию Ясино. В начале октября началось наступление наших войск в город Хуст. Фашисты оказывали отчаянное сопротивление, бои шли жестокие. 19-октября, в одном из боев рядом со мной взорвался снаряд. Был ранен в ногу. Второе ранение оказалось серьезнее, чем первое.

Ветеран рассказывает, что Победу он встретил в госпитале Киева, где ему был вручен Орден Красной Звезды за активное участие в боях по освобождению города Хуст.

Хамроев рассказывает, что за время участия в боях, в их полку погибло много офицеров, солдат.

- Бывало, мы попадали под сильный огонь, погибали почти все, кто был рядом со мной, но Аллах берег меня от смерти. В нескольких боях мне приходилось брать на себя командование, поскольку другие командиры получали ранение или погибали. Я уже не помню, сколько танков фашиста уничтожил, - рассказывает Хамроев.

Его «живучесть» стала темой шуток среди однополчан.

- Уже в госпитале я узнал, что оказывается, среди наших бойцов ходит шутка: «Хамроев маленький, поэтому пуля его не находит».

Поменяв автомат на перо

Вернулся Махмади домой инвалидом третьей степени. Продолжил педагогическую деятельность, возглавив одну из школ района Рохати. В 1951 году окончил факультет филологии и истории пединститута в Душанбе с красным дипломом. После окончания вуза Хамроев решил посвятить себя науке: в 1956 году защитил кандидатскую диссертацию под руководствам ученого-востоковеда академика А.А. Семенова на тему «Феодальные отношения в Гиссарском бекстве Бухарского ханства в конце 19 и начале 20 века».

По словам Хамроева, известный таджикский ученый Бободжон Гафуров в своей исторической книге «Таджики» использовал факты из его работы.

– Я потратил много времени на свою тему. Тогда не было достаточной литературы, фактов по этому вопросу. Мне приходилось ходить по кишлакам Гиссара, встречаться со старожилами, искать документы.

Хамроев продолжил свою деятельность в пединституте города Термез Узбекской ССР. Затем, вернувшись в Душанбе в 1957 году, возглавил кафедру марксизма-ленинизма Политехнического института. С 1961 года он доцент и позже - профессор кафедры истории КПСС в ТГУ имени Ленина.

В 1971 году в Москве Хамроев защитил докторскую диссертацию на тему «Деятельность КПСС в развитии ирригационных систем Таджикской ССР в период 1924-1941 гг. ».

С 1976 по 1986 годы профессор Махмади Хамроев проработал на кафедре научного коммунизма в Среднеазиатском медицинском институте, а 1986 году переезжает в город Курган-Тюбе и стал работать в должности проректора педагогического института. С 1993 года до пенсии он работал в должности завкафедрой философии и политологии данного института.

- Всю свою жизнь я отдал науке и не жалею об этом, - говорит ветеран. - Я благодарен родным, руководству страны, всем тем, кто помнит о нас – ветеранах. Мне сейчас 92 года. Годы берут свое, к сожалению, многое прожитое в годы войны стерлось из моей памяти. Но я помню своих близких друзей-однополчан, помню жестокие моменты войны и слезы радости в наших глазах, когда услышали весть о Победе.