Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. В заявлении Белого дома говорится, что Трамп действовал по рекомендации министерства юстиции, пишет «Медуза».

The New York Times сообщает, что увольнение Коми связано с его расследованием переписки бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которую она хранила на личном сервере во время работы на госдолжности. По данным издания, Трамп в письме к Коми поблагодарил его за то, что руководитель ФБР уведомил президента США, что тот не находится под подозрением, но отметил, что директор спецслужбы не способен эффективно руководить ведомством.

Имя нового руководителя ведомства не называется. В письме к Коми Трамп отметил, что поиск нового директора ФБР начинается немедленно.

В конце марта 2017 года Джеймс Коми объявил, что ФБР ведет расследование связей окружения Трампа с Россией с целью повлиять на итоги президентских выборов в США.

Коми неоднократно обвиняли во вмешательстве в политический процесс в США. В частности, он подвергался критике за публичное обсуждение ситуации с электронной перепиской бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которую та хранила на собственном сервере. Коми заявлял, что подобное поведение Клинтон было безрассудным, а незадолго до выборов президента говорил, что ФБР возобновляет расследование в связи с перепиской Клинтон.

Джеймс Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году президентом Бараком Обамой.