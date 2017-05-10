Сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана 17 апреля с авиарейса Душанбе-Москва был снят 18-летний Бехруз Халимов, сын беглого командира ОМОН Гулмурода Халимова.

Арестованный молодой человек содержится под стражей в одном из изоляторов временного содержания, сообщил «АП» источник в одном из правоохранительных ведомств страны.

«По некоторым данным, которые сейчас проверяются спецслужбами, Бехруз Халимов поддерживал связь со своим отцом, который воюют на стороне запрещенного в Таджикистане «Исламского государства». Через Москву он намеревался дальше перебраться в Ирак или Сирию», - сообщил источник.

Бехруз Халимов в прошлом году окончил школу, в родном кишлаке Дараи Фон Варзобского района занимался мелкой торговлей.

15 апреля журнал «Таймс» сообщил о том, что в Ираке в результате авиаудара был убит "военный министр ИГ", экс-глава ОМОН МВД Таджикистана Гулмурод Халимов. Как указывает издание, он был убит в результате авиаудара в западной части Мосула. Издание уточняет, что это была третья попытка уничтожить Халимова. Однако данную информацию о нейтрализации Халимова источники в Таджикистане не подтверждают. Беглый полковник до сих пор находится в розыске по линии Интерпола.

В ноябре в Твиттере была опубликована фотография беглого экс-командира таджикского ОМОНа Гулмурода Халимова предположительно вместе с сыном, которого в начале 2016 года вывезла в Сирию сожительница экс-командира Хумайров Мирова.

Гулмурод Халимов предположительно вместе с сыном Хумайро Мировой

Хумайро Мирова, которую называют второй женой бежавшего в ИГИЛ полковника ОМОН, отправилась в Сирию вместе с четырьмя детьми и присоединилась к террористической группировке «Исламское государство». До 2015 года женщина работала в пресс-службе Таможенной службы Таджикистана и имела звание капитана.

В начале 2015 года она вышла в декретный отпуск и родила сына. Несмотря на то, что ранее она не скрывала связь с Гулмуродом Халимовым, когда он занимал пост начальника ОМОН МВД РТ, однако уже после его побега в Сирию, в интервью «АП» Хумайро Мирова отрицала какую-либо связь с Гулмуродом Халимовым.

Хумайро Мирова в 2008 году начала работу в пресс-центре МВД РТ, где и познакомилась с Гулмуродом Халимовым, который в то время работал в ОМОН МВД РТ, и вышла за него замуж, став второй женой, родив впоследствии ему четверых детей. Двое племянников Мировой в мае прошлого года были приговорены к 15 годам за то, что помогли ей выехать в Ирак.

Бывший командир ОМОН МВД Таджикистана пропал в апреле 2015 года. Через месяц в интернете появилось видео-обращение Халимова, в котором он рассказал, почему примкнул к «Исламскому государству».

Таджикские власти обвинили беглого полковника в измене государству и объявили его в розыск через Интерпол.

Генеральная прокуратура РТ возбудила уголовное дело в отношении экс-командира ОМОН по трем статьям – 305 (Измена государству), 187 ч.2 (Участие в преступной группировке) и 401 (Участие в боевых действиях за рубежом) УК РТ.

30 августа власти США объявили награду в 3 млн долларов за информацию о местонахождении Халимова. Госдепартамент назвал его одним из ключевых лидеров «Исламского государства». «Халимов — бывший полковник таджикского спецназа и военный снайпер, возглавлял отряд особого назначения МВД Таджикистана. Сейчас он член ИГИЛ и вербовщик», — говорилось в заявлении Госдепартамента США.

Халимов родился в Варзобском районе в 1975 году. Во время гражданской войны в Таджикистане служил в президентской гвардии. С 1997 года начал служить в ОМОН рядовым бойцом, неоднократно отмечался государственными наградами, дослужился до звания полковника. Окончил Высшую академию МВД Таджикистана. Участвовал в операциях против вооружённых формирований в Раштской долине в 2009 году и Хороге в 2012 году.

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