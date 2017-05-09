Команда байкеров из Таджикистана начала свой международный мотопробег по Соединенным Штатам Америки. Это третья по счету акция таджикских мотоциклистов в собственном проекте «Мы - таджики».

Мотопробег 2017 года получил название «Мы-таджики-3. Путь на Запад». Руководитель команды Фарход Калонов рассказал «АП», что основной целью акции является знакомство жителей зарубежных стран с Таджикистаном. Команда собирается провезти флаг Таджикистана на всем пути передвижения по территории США.

На своей странице в Фейсбуке Фарход Калонов перед самым вылетом из Душанбе написал: «Смотрю на свой шлем, ох и много же он повидал со мной в дороге, и в жару, и в ливни, и в снег, и в град. Куда только мы с ним не ехали: Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция, Чечня, Краснодарский край, Калмыкия, Северная Осетия, Алания, Крым, пол России, Германия, Австрия, Венгрия, Словакия, Словения, Италия, Испания, Франция, Монако, Нидерланды, Бельгия. И тихо сама собой приходит мысль: Америка... такая далёкая страна, столько про неё слышал, столько видел по ящику, где она? Почему она? Какая она? Примет ли? Какой стороной повернётся к нам?»

Как рассказывал ранее «АП» Форис Нурмухамедов, второй участник мотопробега, проехать таджикский байкеры планируют по 20 штатам Америки, от Атлантического океана к Тихому, составит около 10 тыс. км.

- Стартуем с самой южной точки США, с мыса Ки-Уэст в штате Флорида. Затем пройдем Майами, Орландо, Атланту и Нью-Йорк. Оттуда отправимся на Ниагарский водопад, вблизи Буффало. Но по пути хотим свернуть в Вашингтон, где запланирована встреча с послом Таджикистана в США. Посетим Детройт, где живут много таджикистанцев. Одна из наших целей узнать, чем и как живут таджикские общины в Америке. С Детройта поедем в Чикаго и Милуоки. Затем перейдем через Гранд-Каньон, конечный путь – Лос-Анжелес. Наш путь пролегает через одну из самых старых дорог Америки - «Шоссе-66», - рассказывал Форис.

Всю необходимую технику – 3 мотоцикла и машину технической поддержки - байкеры арендуют в Майами. Мотоциклисты планируют преодолеть это расстояние за 30 дней.

Члены команды:

1. Фарход Калонов, руководитель команды, 41 год, мотопутешественник, спортсмен-экстремал, стаж на байке – 9 лет.

2. Форис Нурмухамедов, байкер, предприниматель, 30 лет, стаж – 3 года.

3. Сано Калонова, супруга Фархода Калонова, постоянная участница мотопробегов, первая леди-байкер Таджикистана.

4. Мансур Остонаев, байкер, 44 года, путешественник, предприниматель, стаж – 4 года.

5. Бахтиёр Шарипов, техник, 35 лет, путешественник, предприниматель.

6. Умед Ахмадзода, пресс-атташе команды, 37 лет, журналист ТВ «Варзиш», 37 лет.

Проект осуществляется при поддержке Генерального информационного партнера мотопробега медиа-группа «Азия-Плюс». Официальным сотовым оператором и партнером по телекоммуникационной поддержке и связи в данном грандиозном проекте выступит компания «МегаФон Таджикистан».

В 2015 году таджикскими мотоциклистами был совершен международный мотопробег «Мы Таджики-1», протяженностью 13 тыс. км по странам СНГ и Турции. В 2016 году был осуществлен второй патриотический мотопробег «Мы таджики-2. Галопом по Европе» по 12 странам Европы. Протяженность пути составила 7 тыс. км.