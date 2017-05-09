Абсолютный чемпион страны по бодибилдингу, чемпион Азии Хуршед Толибов рассказал, как добиться успеха в этом виде спорта.

Хуршед Толибов – лучший таджикский бодибилдер. В 2015 году на чемпионате Азии в Макао (КНР) он завоевал золотую медаль в весовой категории 65 кг. Он стал первым в истории Таджикистана бодибилдером, занявшим первое место на чемпионате Азии.

Хуршед Толибов неоднократно выступал на мировой арене и зачастую довольно не плохо, занимая четвертые-шестые места. Также он – неоднократный победитель чемпионата республики.

В бодибилдинге судьи оценивают мускулатуру участников соревнований на основании объема, эстетичности пропорций, симметрии и сбалансированности, а также определяют культуриста с наиболее совершенным телом.

Соревнования состоят из трех туров. В первом из них спортсмен позирует перед судьями и публикой в свободном выступлении под музыку. Во втором туре атлет демонстрирует две позы – вид спереди и вид сзади. А третий тур состоит из семи обязательных поз: двойной бицепс спереди, широчайшая мышца спереди, бицепс сбоку, двойной бицепс сзади, широчайшая мышца сзади, трицепс и пресс-бедро.

- В первую очередь, хочу сказать, что каждый раз испытываю самые позитивные эмоции после того, как выигрываю звание абсолютного чемпиона страны, - рассказывает Хуршед. – Говоря об уровне таджикских бодибилдеров, отмечу, что конкуренция на соревнованиях растет с каждым годом, качество мышц спортсменов становится лучше. Я же усердными тренировками и каждодневной работы над собой добиваюсь желаемого.

- С началом развития бодибилдинга в стране многие атлеты стеснялись выходить на сцену на соревнованиях. Как этот период прошел у тебя?

- Действительно, первое время было непривычно, и не только мне, многие смущались. Но бодибилдинг такой вид спорта, в котором ты не сможешь выйти на сцену позировать, к примеру, в шортах. Стоя за кулисами никакого стеснения не было, но стоило выйти перед публикой, как тобой сразу же овладевало волнение, чувствовался дискомфорт. Но со временем все прошло. Год за годом, выступая на соревнованиях, волнения становилось все меньше.

- Многие спортсмены стремятся быть похожими на звезд мирового бодибилдинга, в частности, на Джея Катлера или Ронни Колемана. Есть ли у тебя кумиры, с кого берешь пример?

- Действительно, в мире бодибилдинга немало звезд, которые оставили свой след в этом виде спорта. Это люди, которые несмотря на все трудности, приложив титанические усилия, смогли достигнуть желаемой цели. Помимо тех, кого вы уже озвучили, есть такие бодибилдеры как Фил Хит, Декстер Джексон, Арнольд Шварценеггер, Деннис Вольф. Что касается меня, то как таковых кумиров нет, но из современных бодибилдеров могу выделить Кая Грина.

- Какие основные правила быстрого набора мышечной массы. Что необходимо для этого и чего делать никак нельзя?

- Набор мышечной массы - это адский и сложный путь, на котором человек должен проявить силу воли и настойчивость. Но для начала нужно перестроить свое мышление и полностью изменить образ жизни, наладить питание и отказаться от употребления алкоголя и курения.

Питаться нужно не менее 5-6 раз в сутки. При таком режиме приема пищи не перегружается пищеварительная система, а в организм постоянно поступают питательные вещества, необходимые для правильного роста мышц. Важно обязательно включить в свой рацион нежирную пищу, употреблять только качественный белок. Лучшими источниками белка являются: отварная курица, рыба, творог, яичные белки, рис. Важно также включать в свой рацион растительные жиры. Такие жиры содержатся в оливковом, льняном и арахисовом маслах и орехах. А вот от животных жиров стоит себя оградить.

- Расскажи о своем секрете успеха. Есть ли у тебя какая-то особая стратегия?

- Главное составляющее успеха - прогрессивная нагрузка, благодаря которой можно заставить свои мышцы расти. Есть тип людей, которые годами ходят в зал и работают одними и теме же весами и удивляются, почему у них не растут мышцы. Да потому что нет прогрессии - мышцы должны испытывать стресс, разрушаться, а затем восстанавливаться с еще большим запасом. Именно так и происходит их рост. Я не гонюсь за большим весом, а правильно работаю над техникой выполнения упражнений и постепенно увеличиваю вес.

- Что лежит в основе тренировок, как развивать хорошие пропорции?

- Бодибилдинг – тяжелый вид спорта, и чтобы достичь в нем успеха, важно отдаться ему полностью. В основе тренировок должны быть такие упражнения как жим лежа, становая тяга, приседания, тяга в наклоне, разгибания рук лежа на трицепс и подъем штанги на бицепс стоя. Все остальные упражнения считаются вспомогательными. Цель каждого упражнения показать максимально возможный силовой результат. Успех принесет правильный отдых между тренировками. Важно спать по 8-10 часов в сутки. А перед тренировкой можно поспать примерно 40 минут, чтобы быть в хорошем тонусе. В общем, упорство и целеустремленность - вот в чем секрет успешных бодибилдеров.

- А насколько бодибилдинг затратен в финансовом плане?

- Наш вид спорта – достаточно дорогой, не каждый может позволить себе большие траты на подготовку, питание и прочее. При этом все зависит от индивидуального подхода, целей спортсмена. Если спортсмен готовится на высоком уровне, сумма может достичь тысячи долларов и даже выше. Большая ее часть уходит на питание. Например, в моем недельном рационе 3 кг риса, 4 кг куриных грудок, 35 яиц, 1 кг творога, плюс к этому овощи и фрукты.

- Есть ли у тебя желание выступать и дальше на мировой и азиатской аренах?

- Конечно, желание выступать есть, но в финансовом плане это потребует больших расходов. Чтобы хорошо подготовиться и составить конкуренцию, к примеру, на чемпионате Азии, нужно приложить немало усилий. Большую роль сыграет финансовая поддержка, наличие спонсоров. Сейчас я работаю над собой, над своим уровнем, а дальше – поживем, увидим. Из ближайших задач – успешно выступить на чемпионате республики. А также буду готовиться к чемпионату мира и Азии в этом году.