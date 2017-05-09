В темное время суток из-за необеспечения безопасности на дорогах Таджикистана 7 мая погибли пять человек. Оба ДТП произошли на трассе Душанбе-Худжанд.

7 мая, примерно в час ночи, 28-летний водитель автомашины марки «Санг-Йонг», житель Варзобского района при движении из Худжанда в сторону Душанбе совершил столкновение с автомашиной марки «Дулан». В результате водитель легковой автомашины и его оба пассажира, в возрасте 27 лет, погибли на месте ДТП.

В этот же день, примерно в половине девятого вечера 23-летний водитель автомашины марки «Опель-Зафира», житель Истаравшана во время движения по автотрассе Душанбе-Худжанд, на 264-ом километре не смог обеспечить безопасность дорожного движения и совершил наезд на двух мужчин.

54-летний и 49-летний жители района Деваштич погибли на месте происшествия, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана. По данным случаям ведётся следствие.

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