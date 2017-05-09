Компания «Рахш Такси Душанбе» и туристическое агентство SkyTour совместно с группой социальной сети Facebook «МЫ-Таджикистанцы» в канун Дня Великой Победы организовали настоящий праздник для ветеранов, проживающих в Душанбе.

Сегодня в столице Таджикистана проживают 58 ветеранов Великой Отечественной Войны. Ни одного из них организаторы благотворительной акции не забыли. 20 ветеранам показали новый Душанбе. Им организовали экскурсию по городу, показали красивые залы Кохи Навруз. Остальных 38 ветеранов, которым уже не под силу была такая поездка по городу, организаторы акции навестили дома.

Утром, 8 мая кортеж из 13 машин компании «Рахш Такси Душанбе», украшенных атрибутикой Великой Победы, в сопровождении ГАИ, выехал по направлению к «Кохи Навруз». В каждой машине сидели ветераны.

1 /45

Как рассказала «АП» Тахмина Бахронова, руководитель по развитию группы компании «Рахш Такси Душанбе» и SkyTour, главная цель акции не только отдать дань уважения нашим ветеранам, но и показать нашим героям новый облик столицы, в которой сейчас мы живем. «Это является главной заслугой наших героев, которые смогли отстоять нашу родину в той страшной войне», - говорит Тахмина Бахронова.

После экскурсии по «Кохи Навруз» ветераны отправились в компанию «Мегафон Таджикистан», где дорогих гостей уже ждали. «Мегафон Таджикистан» организовал телемост ветеранов с Согдийской и Хатлонской областью. Для ветеранов онлайн-встреча была неожиданностью, многие уже давно не виделись с однополчанами. Ветераны из Хатлона, Согда и Душанбе вместе исполнили старые военные песни, прочли дорогие каждому строки стихотворений военных лет.

После этой встречи ветеранов также с сопровождением отвезли в кафе «Сорбон», где для них уже играл духовой оркестр военной академии и ансамбль министерства обороны, где их ждали дети с поздравлениями, горожане с подарками.

«Очень большой вклад в организацию данного мероприятия внесли добровольцы и волонтеры из группы социальной сети Facebook - «МЫ-Таджикистанцы». Они организовали сбор денежных средств в помощь ветеранам Великой отечественной войны. Это был вклад простых жителей Душанбе и частных организаций», - говорит Тахмина Бахронова.

Лаборатория «Диамед» также выделила денежные средства и предоставила каждому ветерану именную карту для бесплатного медицинского и лабораторного обследования.

Цветочный магазин «Нозанин» предоставил каждому ветерану цветы. Супермаркет «Пайкар» приготовил 58 продовольственных пакетов в подарок ветеранам.

«Мы также благодарим супермаркет «Шимоли», компанию «Дельта Принт», Tojikon Holiday, Beeline, ресторан «Сорбон», компанию Qiwi, Master food и других неравнодушных людей, которые пожелали сделать подарок нашим дорогим ветеранам», - добавила представитель компании «Рахш Такси Душанбе» и турагентства Sky Tour.