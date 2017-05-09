АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 10 МАЯ 2017 ГОДА

- 10 мая в Национальной библиотеке Таджикистана состоится пресс-конференция, посвященная открытию Дней культуры Узбекистана в Таджикистане. Начало в 11 часов

- 10 мая в Театре оперы и балета состоится торжественное открытие Дней культуры Узбекистана в РТ. Начало в 18 часов. Билеты продаются в кассах театра.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 МАЯ

1934 – В Доме Красной Армии открылся первый съезд писателей Таджикистана.

1939 – Открытие V съезда ВЛКСМ Таджикистана.

1956 – В СССР отменена плата за обучение.

1995 – Введена национальная валюта Республики Таджикистан – рубл.

2003 – На базе исполнительного факультета Таджикского государственного института искусств им. М.Турсунзода создана Таджикская национальная консерватория

ДНИ РОЖДЕНИЯ –10 МАЯ

1914-1976 – Родился композитор Фозил Солиев.

1925 – Родился журналист Гоибназар Каландаров.

1937 – Родился Заслуженный деятель искусств Таджикистана Шамси Низомов.

1937 – Родился актер театра и кино, Народный артист Таджикистана, Лауреат Государственной премии СССР Хошим Гадоев.

1937 – Родился заслуженный работник Таджикистана Шамси Низомов.

1938 – Родился заслуженный работник Таджикистана Назрулло Абдулваххобов.

1940-1997 – Родился ученый Хомид Усмонов.

1946 – Родился Абдулмаджид Достиев, экс-посол Таджикистана в России.

1953 – Родился Эркин Рахматуллаев, экс-госсоветник президента по внешней политике.

1960 – Родился писатель Гурез Сафаров.

1966 – Родилась химик Джамила Лангариева.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 30-35 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 24-29 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 7-12 тепла, днем 20-25 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 22-24 тепла.