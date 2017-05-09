Презентация нового альбома – «Навруз» - популярной таджикской группы «Шамс» состоялась в Душанбе в минувшие выходные.

Композиции, представленные в новом альбоме, были записаны с концерта, организованного общественной организацией «НУР» и посольством Таджикистана в России, в Государственном центральном концертном зале «Россия» в честь празднования Навруза. Тогда на концерте, который стал значимым событием для таджикской диаспоры, собралось около 6000 зрителей.

По словам продюсера проекта Фируза Шабдолова, дальнейшая работа над альбомом была проведена в одной из самых престижных музыкальных студий Москвы - «Студии Владимира Осинского» при непосредственном участии звукорежиссёра Николая Орса и Полины Чинова.

Продюсер проекта и коллектив группы «Шамс» выражают особую благодарность послу РТ в РФ Имомудину Сатторову, президенту РОО «НУР» Алимамаду Боймамадову за организацию концерта и финансовую поддержку проекта.

«Мы также выражаем благодарность спонсорам этого CD-альбома компаниям AIVA Мobile, ООО «Дионис» и «Babilon-M». Сердечную благодарность выражаем Рамешу Худоиеву и Раджаббеку Сулаймонбекову», - говорит Фируз Шабдолов.

Презентация в Душанбе сопровождалась исполнением основных композиций, которые вошли в альбом. В мероприятия также приняли участие мэтр таджикской эстрады Далер Назаров и молодые исполнители.

Группа «Шамс» также выражает благодарность коллективу радиостанции «Азия-Плюс» и ее гендиректору Парвоне Ахрори, сотрудникам гостиницы «Серена Душанбе» и компании ООО «Хушкор» за отличную организацию презентации.