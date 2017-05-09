Страна: США, Великобритания, Австралия

Жанр: фэнтези, боевик, драма.

Режиссёр: Гай Ричи.

В ролях: Чарли Ханнэм, Астрид Берже-Фрисби, Джуд Лоу.

Премьера в Душанбе: 11 мая, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Это история о будущем короле Артуре, о том, как он пришёл к престолу, ведь всё было не так просто, как могло показаться простому обывателю. У него была своя банда совершеннейших отморозков, вместе с ними он околачивался на окраинах Лондиниума, и чем мог, а мог он только убивать и грабить, зарабатывал себе на жизнь, на пропитание. Он практически забыл о своём происхождении, о том, кто его родители. Однажды он натыкается на объявление, слышит глашатая, объявляющего о том, что тот, кто сможет вынуть меч Эскалибур из ножен, тот и будет считаться истинным королём.

Артур решает попытать счастья, и ему это, ко всеобщему удивлению, удаётся! В тот же день Артур начинает меняться, теперь он не просто уличный бандит, теперь он претендент на трон, теперь он мститель, жаждущий расплаты за смерть родителей, и тирану Вортигему, захватившему власть, точно не поздоровится, ведь у Артура появляется цель всей жизни - вернуть себе трон и владычество над страной любой ценой.