Сотрудники компании «Барки точик» придумали новый способ взимания долгов с потребителей. В одном из сел города Турсунзаде они забрали у инвалида третьей группы последнюю козу. Юристы квалифицируют их действия как грабеж…

«Верните мою козу!»

Семья Исроила Раджабова живет в крайней бедности. Глава семьи нигде не работает, у него плохое зрение. Жена домохозяйка. Дом их стоит на безводной земле, поэтому огорода своего нет. Живет семья за счет содержания домашнего скота. В общем, еле сводят концы с концами. Даже в зимнее время дети ходят чуть ли не голышом.

Вот к ним-то и зашли контролеры «Барки Точик», проверили счетчик – он наработал 40 сомони. Потребовали заплатить, но у семьи не оказалось денег. Тогда контролеры сказали: «Счетчик у вас старый, советский. Нужно его поменять на новый, который стоит 250 сомони».

После заставили Раджабова подписать готовое заявление о замене счетчика и взамен оплаты забрали козу, которая находилась в хлеву.

Оценили козу в 300 сомони: 250 - за установку счетчика, 40 – за потребленную электроэнергию, а оставшиеся 10 сомони взяли как предоплату.

К слову, на базаре эта коза стоит примерно 350-400 сомони, не меньше. Но, конечно, дело вовсе не в этом…

Вообще-то в селе Ханака контролеры заменили порядка 50-60 (!) электросчётчиков, при этом цены на них были разные – от 120 до 300 сомони, в зависимости от того, как сумели договориться...

При этом никаких документов и квитанций потребителям они не выдали.

Население, надо думать, заволновалось: законны ли действия контролеров «Барки Точик»? Да и вдруг завтра другая партия таких же проверяющих потребует от них документы и квитанции?..

Фото с сайта bbs.tiexue.net

Жена Раджабова плачет от безысходности:

- Прошу власти вернуть мою козу, потому что других источников дохода у нас нет. Это был кусок хлеба для моих детей. Теперь будем голодать...

Но большая часть пострадавших от деятельности сотрудников энергохолдинга отказалась жаловаться на контролеров: «Если будем жаловаться, то непременно нас могут наказать. Мы благодарны власти и контролерам…»

Журналист «АП» 10 апреля обратился с вопросами на сайт ОАХК «Барки Точик», они до сих пор находятся на рассмотрении.

Счетчики должны устанавливаться бесплатно!

Даже если считать в среднем, что брали контролеры с жителей села Ханака за счетчик по 200 сомони, а всего заменили 50, выходит, что коррупционеры «Барки Точик» на ровном месте обогатились на 10 тысячи сомони!

Между тем, согласно закону, поставщик электроэнергии (читай: «Барки Точик») обязан приобрести и установить счетчик, осуществлять контроль за его исправной работой, обслуживать счетчик, то есть производить необходимый ремонт, провести стандартизацию и установить пломбу за свой счет.

Размер просроченных выплат за потребленную электроэнергию в Таджикистане на начало этого года превысил 1,5 млрд сомони (более $200 млн). Самую большую задолженность имеет население республики, ее размер составляет около 685 миллионов сомони.

Несмотря на это, грубо нарушая статью 6 Закона РТ "О защите прав потребителей", сотрудники компании «Барки Точик» берут деньги у населения за установку электросчетчика.

Объясняет Фаридун Шоинбеков, замдиректора Союза потребителей Таджикистана:

- Да, этот случай, конечно же, не из приятных. Было бы хорошо, если бы потребители обратились к нам, мы бы могли помочь им в восстановлении нарушенных прав и возмещении нанесенного им материального или иного вреда. К тому же мы можем организовать мероприятия, которые послужат пресечению таких нарушений в будущем.

Он отмечает, что действия представителей поставщика электроэнергии не соответствуют требованиям законодательства Республики Таджикистан, регулирующего отношения в сфере электроснабжения.

- Замена приборов учета бытовым потребителям должна осуществляться за счет и силами поставщика электроэнергии, - говорит Шоинбеков. - В данном случае законодатель четко определил границы ответственности сторон. В статье 6 Закона РТ "О защите прав потребителей" установлено, что приборы учета электроэнергии являются собственностью поставщика и должны обслуживаться им же. Из данной нормы, а также из норм Гражданского кодекса РТ следует, что поставщик электроэнергии обязан приобрести и установить счетчик, осуществлять контроль за его исправной работой, обслуживать счетчик, то есть производить не обходимый ремонт, провести стандартизацию и установить пломбу за свой счет.

- Каковы правила установки электросчётчиков? Как поступать домовладельцам, чтобы не стать жертвой недобросовестных сотрудников компании «Барки Точик», которые не дают квитанции и не оформляют документы?

- Действия, направленные на замену старого и установку нового счетчика, должны сопровождаться составлением актов, которые составляются представителями поставщика и подписываются сторонами. В актах обязательно указывается число, фамилии, имена, отчества представителей поставщика и потребителей, номер счетчика, а также последние показатели по потребленной энергии.

Новый прибор учета должен иметь документ, подтверждающий его исправность и соответствие требованиям ГОСТа. При установке на счетчик ставиться пломба электросетей. Об установке составляется акт, в котором указывается номер счетчика, а также его показания на момент установки.

Чтобы не стать жертвой недобросовестных граждан, требуйте документы, удостоверяющие личность и подтверждающие то, что лицо является представителем поставщика электроэнергии.

В Союз потребителей Таджикистана поступали жалобы по похожим случаям. Однако следует отметить, что инциденты впоследствии были разрешены совместными усилиями Союза потребителей и "Барки Точик".

О том, что счетчики устанавливаются бесплатно, еще раз, отвечая на вопросы журналистов, в начале года на пресс-конференции сказал глава «Барки Точик» Мирзо Исмоилзода: «Счетчик является имуществом поставщика электроэнергии, то есть «Барки Точик», и поставщик обязан обеспечить этим прибором потребителя бесплатно».

Самоуправство или грабеж?

В действиях сотрудников компании «Барки Точик» юристы увидели и другие признаки нарушения закона, в частности Уголовного кодекса.

Комментирует Навруз Одинаев, исполнительный директор юридической компании «Химоя»:

- Взыскание долга путем ареста и реализации имущества гражданина без его согласия или без судебного акта (решения, приказа, определения об утверждении мирового соглашения) и без участия судебных исполнителей сотрудниками (контролерами) «Барки Точик» незаконна.

В данном случае гражданам нужно обратиться в прокуратуру с заявлением на данных сотрудников с указанием того, что "конфискация" данной собственности нанесла им значительный имущественный ущерб. Состав преступления определится во время следствия.

Пока можно сказать, что данные действия сотрудников имеют признаки преступления по ст. 248 УК РТ (Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества), 334 УК РТ (Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку, осуществление действительного или предполагаемого права, причинившее существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам).

И если данные контролеры являются должностными лицами, то их действия подпадают под ст. 316 УК РТ (Превышение должностных полномочий, т.е. совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Под понятием «должностное лицо» в настоящем Кодексе понимается назначенное или избранное лицо, осуществляющее постоянно, временно или по особому полномочию функции представителя госвласти. То есть наделенное в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в его служебном подчинении. А равно лицо, выполняющее на платной или безвозмездной основе организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в органах государственной власти, государственных учреждениях и органах самоуправления поселков и сел, а также в государственных хозяйствующих субъектах и других субъектах хозяйствования, в которых доля государства составляет не менее половины, и приравненные к ним лица.