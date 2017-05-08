МВД Таджикистана опубликовало на своем сайте список студентов вузов, нарушивших правила дорожного движения за последние четыре месяца. Все они, как утверждает ведомство, приезжали на занятия на собственных автомобилях.

Как отмечается на сайте МВД, студенты, находясь за рулем, в основном превышали скорость движения авто, разговаривали по телефону во время управления автомобилем и управляли авто без водительских прав. Указаны и другие нарушения ПДД.

В списке отмечены полные данные нарушителей: ФИО, место учебы, место жительства.

Согласно списку, большинство нарушителей – студенты юридического факультета Таджикского национального университета.

Скрин страницы с сайта МВД

Список студентов-нарушителей был опубликован министерством сразу после того, как президент Эмомали Рахмон указал усилить дисциплинарную ответственность среди родителей и их детей.

Так, выступая 27 апреля на заседании правительства страны, президент выразил озабоченность ходом соблюдения Закона РТ «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», особенно государственными служащими.

Президент тогда отметил, что в большинстве случаев нарушителями норм закона являются должностные лица, члены правительства, депутаты Маджлиси намояндагон, государственные служащие, а также их дети и близкие родственники, которые самовольно проводят пышные торжества, не соблюдают правил дорожного движения, позволяют своим детям приезжать в учебные заведения на дорогих автомобилях, сообщала пресс-служба таджикского лидера.

Эмомали Рахмон тогда дал строгое указание обеспечить обязательное соблюдение требований действующего законодательства страны, урегулировать и привести в соответствие с требованиями закона проведение любых народных и национальных торжеств и мероприятий, обязательно соблюдать правила дорожного движения, особенно должностными лицами, а также усилить дисциплинарную ответственность и показатели административных штрафов в отношении правонарушителей, родителей и их детей.

Было подчеркнуто, что отныне в случае повторного правонарушения членами правительства, депутатами нижней палаты парламента, членами верхней палаты, председателями областей, городов и районов, их детьми и близкими родственниками последует наказание вплоть до освобождения от государственной службы и отчисления из вузов.