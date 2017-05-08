Мы живем в цифровой эре, и более 3,5 миллиардов людей по всему миру используют Интернет. И это число постоянно увеличивается. Для многих людей, Интернет – это жизненно важный инструмент, который они используют ежедневно, с компьютеров, телефонов или других устройств. Мы используем Интернет чтобы общаться, сотрудничать, проводить исследования, выполнять задания, хранить информацию, совершать покупки, контролировать счета, и для многих других дел.

К сожалению, Интернет, этот полезный и глобальный ресурс, иногда несет угрозы, особенно для неокрепшей психики детей и подростков.

Современное поколение молодых людей, так называемое Поколение Y или миллениалы, имеют постоянный доступ в Интернет, и находятся постоянно «в сети». Миллениалы рождены после 1990 года, в мире компьютеров, мобильных телефонов, видеокамер и видеоигр, в эпоху Интернета. Они общаются, самовыражаются, с помощью Интернета, находят в сети единомышленников, работают и учатся онлайн, используя безграничные возможности сети. Они быстро адаптируются к новому, быстро принимают изменения, сами создают контент. Многие признаются, что не могут представить жизни без доступа в Интернет.

Компания Tcell начала новый долгосрочный проект «Безопасность в Интернете». Проект нацелен на школьников старших классов (14-17 лет) и на повышение их осведомленности о правилах поведения в сети, Интернет-угрозах и способах их избегать.

Первым в серии проектов от Tcell стал урок для учеников душанбинской Гимназии «Хотам и ПВ». В головной офис компании Tcell Plaza приехали 30 ребят – учеников 9 и 10 классов. Они прошли экскурсию по всему офису компании и узнали, из чего состоит и как работает крупнейшая телекоммуникационная компания, обеспечивающая надежной связью всю страну. Школьники встретились с директорами различных департаментов и с Генеральным Директором Tcell, которым они могли задать любые интересующие вопросы.

Далее ребят ждал интерактивный «урок» о безопасности в Интернете. Ребята узнали о правильных, полезных и безопасных способах использования сети, правила поведения в Интернете, узнали, чего стоит избегать и опасаться.

Интернет-мошенничество, программы взлома, вирусы, ложная информация, непристойный контент, общение с незнакомыми и негативными людьми – те угрозы, с которыми сталкиваются многие школьники во всем мире.

Всех этих угроз можно избежать, если соблюдать простые правила поведения в сети: не доверять незнакомцам, которые стремятся познакомиться, не оставлять личную информацию в открытом доступе, не соглашаться на «выгодные» предложения, делиться со взрослыми сомнениями и действиями в сети, не переходить по ссылкам от незнакомых адресатов.

Компания Tcell планирует продолжать проект «Безопасность в Интернете» для учеников столичных школ. Обеспечение детей безопасностью онлайн, требует комплексного подхода, через развитую технологическую индустрию и общество. Мы активно работаем, чтобы продвигать знания о безопасном использовании Интернета детьми, молодежью и их родителями. Повышение осведомленности подростков о правильном использовании сети – важная стратегическая задача для компании, так как молодежь – активные пользователи сети и будущие абоненты. Как социально ответственная компания, Tcell помогает обществу развиваться во многих сферах деятельности, включая сферу образования.