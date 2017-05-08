В матче девятого тура чемпионата Таджикистана кургантюбинский «Вахш» 7 мая на своем поле нанес поражение фархорскому «Хосилоту» – 2:0. В составе кургантюбинцев дублем отличился Холмурод Назаров, который провел оба мяча в ворота «Хосилота» во втором тайме.

Этот успех позволил «Вахшу» покинуть последнее место в таблице и взлететь на пятую строчку, покинув зону вылета. Сообщает официальный сайт ФФТ.

Центральный матч девятого тура чемпионата Таджикистана по футболу между ЦСКА «Памир» и «Регар-ТадАЗом» завершился победой столичной команды – 2:0. Голы Мехди Джализи и Фирдавса Чакалова, которые отличились в первом тайме, принесли три очка армейскому клубу.

После этой победы в активе армейцев теперь 16 очков, столько же, сколько у «Истиклола». Правда, действующий чемпион страны провел на три матча меньше, чем ЦСКА. Сегодня, 8 мая, «Истиклол» в отложенном матче четвертого тура на выезде сыграет с «Худжандом».