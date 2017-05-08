Эммануэль Макрон уверенно выиграл президентские выборы во Франции, набрав, по данным предварительных оценок, около 66 процентов голосов. Его соперница во втором туре, националистка Марин Ле Пен, признала поражение, набрав только 34 процента. Против Ле Пен объединились основные политические силы Франции. На успех Макрона не повлиял даже взлом его почтового ящика за два дня до голосования. «Медуза» рассказывает, как прошли президентские выборы.

Большинство выбывших в первом туре кандидатов поддержали Макрона. За него (читай — против Ле Пен) сразу же выступил пришедший третьим «республиканец» Франсуа Фийон и кандидат от социалистов Бенуа Амон (пятый результат). Жан-Люк Меланшон, который занял четвертое место с почти 20 процентами голосов, отказался поддержать Макрона, но предостерег своих сторонников от «страшной ошибки» — голосования за Ле Пен. Националистку поддержал только пришедший шестым Николя Дюпон-Эньян, которому Ле Пен взаменпосулила премьерское кресло.

Накануне выборов Гринпис удалось провести в Париже масштабную акцию против Ле Пен, вывесив на Эйфелевой башне транспарант с лозунгом «Свобода, равенство, братство». Свою официальную поддержку Макрону выразил бывший президент США Барак Обама.

Перед вторым туром кандидаты провели ожесточенные дебаты Макрон обвинил Ле Пен в манипулировании опасениями французов, назвав ее «верховной жрицей страхов». Националистка ответила обвинениями в том, что ее соперник хочет видеть Францию подчиненной внешним силам. По результатам опросов, более откровенным и убедительным в этой схватке оказался Макрон.

Кульминацией предвыборной недели стала публикация хакерами переписки штаба Макрона. Архив размером 9 гигабайт выложилив интернет 5 мая — всего за два дня до выборов и накануне «дня тишины». В штабе Макрона признали, что их взломали, а французская полиция уже начала расследование. При этом в технических данных архива есть указания на то, что его могли создать в российской кампании, которая работает с Минобороны РФ. WikiLeaks, которая первой широко распространила архив, заметила, что это напоминает ложный след.

Ле Пен сразу признала поражение, но назвала свой результат «историческим». Макрон объявил, что с его победой «открывается новая страница», связанная с надеждой и доверием. В беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель избранный президент назвал свой триумф победой «сильной и единой» Европы. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также объявил, что французы выбрали «европейское будущее».

Между тем, Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен потанцевала после того, как признала поражение на президентских выборах во Франции.

Марин Ле Пен станцевала веселый танец со своими соратниками, после того, как стало ясно, что президентская гонка проиграна. Видео показал французский телеканал TF1, включив его на большом экране перед собравшимися у Лувра соратников Макрона, поздравляющих своего кандидата.

Сообщается, что ее сняли на видео танцующей всего через несколько часов после того, как она позвонила лидеру движения «Вперед!» Эммануэлю Макрону и поздравила его с победой.