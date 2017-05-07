Ветеран Великой отечественной войны Мирзошариф Муродов внес свой вклад в общую Победу Советского народа над фашизмом. 92 – летний бывший фронтовик вспомнил, как молодым парнем он отправился на фронт и пролил кровь за мир и покой народов СССР.

Мирзошариф Муродов родился 20 июня 1925 году в селе Ховалинг (ныне райцентр Ховалинг), в семье дехканина Мурода Солихова. Отец Мирзошарифа работал в колхозе – пахал землю, сеял пшеницу, собирал урожай. Семья у Солихова была большая – 12 детей, 7 из которых – мальчики, 5 – девочки.

Мирзошариф был среди детей пятым.

- Мы помогали отцу в колхозе в свободное от учебы время, - вспоминает ветеран войны. - Тогда у нас была одна школа-ликбез на несколько кишлаков, в которой учились и дети и взрослые. Преподавал нам всего один учитель, приехавший из Худжанда. Я проучился в этой школе до седьмого класса. С конца тридцатых годов в наши края стали приезжать жители России – врачи, трактористы, учителя, в общем люди разных профессий. Постепенно русские стали частью населения Ховалинга. Обзавелись семьями, здесь родились и выросли их дети, для которых Таджикистан стал второй родиной.

Мы дружили с русскими детьми, а наши отцы и деды помогали их отцам обустроиться в первое время. Жаль, но в начале 90-х, когда в Таджикистане стало неспокойно, почти все они уехали в Россию.

По словам Мирзошарифа Муродова, известие о нападении фашистской Германии на Советский Союз для простых людей было большой неожиданностью и вызвало сильное душевное потрясение.

- С первых дней войны начали отправлять мужчин на фронт, - продолжает он. - Если честно, и тогда в основном на войну отправляли мужчины из бедных семей. По настоящему последствия той ужасной войны люди стали чувствовать, когда начали приходить в их дома «черные письма» - сообщения о смерти родных – отцов, братьев, сыновей. Летом 1942 года, когда мне исполнилось 17 лет, повестка пришла и мне. Мы, около 300 призывников, сунув в вещмешки сухари, сухофрукты, в сопровождении военных отправились в Кангурт - административный центр окрестных кишлаков. Там имелись школы, медресе, административные здания. Тогда добровольцев было мало, и военные следили, чтобы никто из нас не сбежал. Из-за отсутствия техники добирались до Кангурта пешком, по горным тропам. В Кангурте остановились в одном большом здании. Туда же начали пригонять призывников из других районов Куляба – Сари Хосора, Балджувана, Муминабада и других сел. Неделю спустя, когда нас набралось около тысячи человек, как стадо нас под охраной погнали по горным дорогам и тропам в Янгибазар (ныне Вахдат, - прим.ред.). Добирались туда трое суток. Все это время питались своими сухарями и сухофруктами, которых оставалось совсем немного. В Янгибазаре остались на четыре дня. Затем прибыли в Сталинабад (Душанбе). С вокзала столицы, посадив на открытые платформы, нас под охраной вооруженных солдат отправили в Самарканд.

В древнем Самарканде, как рассказывает дед Мирзошариф, всем призывникам дали военную форму, около 10 месяцев с ними проводили теоретические и практические занятия, готовили к войне. Затем группами стали отправлять их на фронт.

Группу, в которую входил Муродов, отправили поездом в Смоленск. Молодые таджикистанцы в этом городе своими глазами увидели последствия войны - разрушенные бомбежками и обстрелами дома, здания школ, больниц, заводов и фабрик.

Некоторе время спустя бойцы были переброшены в Ростов. Здесь и принял первый бой Мирзошариф Муродов.

- В первом бою, как это бывает со всеми, было страшно, но затем немного успокоились и наряду с солдатами из других республик Союза начали воевать против врага, – далее рассказывает ветеран. - Бои шли жестокие. Немцы часто использовали военную технику – танки, самолеты, артиллерию. Наши в основном делали ставку на живую силу. За время войны случалось всякое. Три месяца спустя после первого сражения, в одном из боев за освобождение стратегически важной высоты нас начали бомбить немецкие самолеты. В результате холм, под которым мы, несколько солдат, двигались вперед, обрушился и мы остались под землей. Слава Аллаху, подоспевшие бойцы нас вытащили, а то бы мы могли быть заживо похоронены.

Неделю отлежавшись в госпитале, Муродов и его однополчане вернулись на фронт. Сразу же вступили в бой, который продолжался три дня. В конце сражения, когда враг, не сумев прорвать линию фронта, обрушил на переднюю часть фронта все силы, были большие потери с обеих сторон. В том шестичасовом бою был ранен и молодой Мирзошариф.

- В нашей роте из Таджикистана было семеро. В том бою трое из нас получили ранение. Самые ожесточенные бои проходили утром и после полудня. Во время передышки со своих окопов мы наблюдали за полем боя. А там – как на бахче, где разбросаны арбузы – везде раненные и погибшие с обеих сторон. Днем перетащить их было почти невозможно. Лишь с наступлением темноты санитары начинали переносить с поля боя раненных в санчасть, а мы – хоронить погибших. Часто их хоронили в одной общей «братской» могиле. Подлечившись, мы снова вернулись в строй. Каждое утро нам давали по 200 патронов – и в бой. Передышек почти не было. Пока снова не ранили. Теперь уже серьезно – в руку и ногу. Сначала попал в санчасть, оттуда – в госпиталь под Москвой. Лечился долго, потом, выписав инвалидность, меня и еще двух земляков отправили домой.

Прибыв в Сталинабад, переночевали в чайхане и на следующий день отправились в свой родной кишлак. До Янгибазара на арбе, а дальше – опять пешком, по горным дорогам и тропам, - вспоминает бывший фронтовик.

Из близких бобои Мирзошарифа на войну ушли его двоюродные братья Курбонали и Сафарали Косимовы, с фронта они так и не вернулись, навечно оставшись на поле боя. Воевал против фашизма брат Муродова, Сангак. Он, как и бобои Мирзошариф, был ранен и вернулся домой после Победы.

- Когда я вернулся с фронта, моя мать уже умерла. Через некоторое время, продав коня, женил отца на вдове с нашего кишлака, - продолжает он. - От второй жены у отца были восемь детей - пять мальчиков и три девочки. Сам я, вернувшись с войны, начал работать арбакешом, как Хасан-арбакеш из известного фильма. Имел четыре коня, использовал их поочередно, чтобы не загнать. Возил пшеницу на мельницу, а обратно муку - по складам, хозяйствам. Позже несколько лет работал в заготзерно Ховалинга. Женился на девушке из соседнего кишлака, жили хорошо. От нашего брака имеем 12 детей - 7 сыновей и 3 дочерей. Все они имеют уже свои семьи, живут в разных районах страны. Слава Аллаху, имею более ста внуков и правнуков.

В 1985 году Мирзошариф Муродов Указом Президиума верховного совета СССР был награждён орденом «Отечественной войны» первой степени, награждён другими медалями.

В годы Союза число инвалидов и участников ВОВ из Ховалингского района превышало 100 человек, а теперь из них всего остались 5 бывших фронтовиков.

Муродов говорит, что хотя их осталось немного, ни джамоат, ни хукумат района особо ветеранами не интересуются, не помогают.

- Раньше нам и вовсе было нелегко. Но сейчас благодаря главе государства, подняли пенсию, и мы получаем более 800 сомони. Жить стало легче, хотя старость и старые раны дают о себе знать. Но мы еще держимся. Дай Бог, встретим очередную годовщину Победы. Нашей Победы, Победы всех народов бывшего СССР.