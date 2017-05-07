В Ашхабаде (Туркменистан) состоялся один из важнейших турниров нынешнего сезона - чемпионат Азии - Asian Kickboxing Championships WAKO-2017. В чемпионате приняли участие и представители Таджикистана. В течение пяти дней за награды боролись спортсмены из 17 стран азиатского континента.

Соревнования прошли в различных весовых категориях в таких видах как лоу-кик, фулл-контакт, К-1.

Отметим, что сборная Таджикистана часто выступает на подобных крупных азиатских и мировых состязаниях и всегда приезжает домой с медалями. На нынешнем чемпионате представители сборной страны имели право выступить сразу в нескольких дисциплинах, таким образом, они могли стать двукратными призерами чемпионата – в каждой из дисциплин.

Как сообщили "АП" в Федерации таэквондо ИТФ и кикбоксинга РТ, нынешний чемпионат стал один из важных турниров для наших спортсменов в нынешнем сезоне. На чемпионат отправилась внушительная делегация сборной Таджикистана. Ее руководителем был Мирсаид Яхъяев.

По итогам соревнований таджикская сборная завоевала медали различного достоинства. В копилке нашей команды оказалось двенадцать золотых, семь серебряных и три бронзовые медали. В общекомандном зачете наша сборная заняли третье место, после туркменских спортсменов, которые завоевали первое место (на их счету 27 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовых медалей), на втором месте в зачёте расположились иранские кикбоксеры, на счету которых 22 золота.

В составе таджикской сборной первые места на чемпионате заняли Далер Тюряев, Алишер Ахмедов, Сиевуш Ибрагимов, Зиератшох Шамолов, Ислом Ашурматов, Фарход Расулов, Фируз Набиев, Нодира Исаева, Фотима Холова и Зухро Холова.

Серебряные медали в копилку сборной Таджикистана внесли, в частности, Мухаммаджон Давлатшоев и Зоирджон Алабердиев. Бронзы в активе Рахматджона Ахмедова, Муроджона Косимова и Бехруза Шокирова.

Известные таджикские спортсмены Далер Тюряев и Алишер Ахмедов в очередной раз продемонстрировали высокий уровень и достигли больших высот. Также подтвердили свое звание одних из лучших бойцов в Азии такие спортсмены как Ислом Ашурматов, Фируз Набиев и Фотима и Зухро Холовы.

Это не последний турнир в этом году для наших бойцов, впереди еще несколько важных турниров, в частности, в летнее-осенний период в Корее состоится чемпионат мира по таэквондо ИТФ.