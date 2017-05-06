Американские телеканалы CNN, ​ ABC, CBS и NBC отказались выпустить в прямой эфир рекламный ролик о достижениях Дональда Трампа в первые 100 дней своего президентства, сообщает Associated Press.

В видеоролике журналисты этих телеканалов и телеканала MSNBC появляются в кадре с титром «фейковые новости» на лицах, пишет агентство. В ролике также показаны примеры фейковых новостей каждой из телекомпаний.

«Очевидно, что для ведущих СМИ первая поправка [к Конституции США] важна только тогда, когда она соответствует их собственным политическим взглядам», — цитирует Associated Press слова супруги сына Трампа — Лары Трамп, которая является консультантом администрации Белого дома.



Как отмечает агентство, ролик показали телеканалы Fox News и Fox Business.

А вот, собственно, и сам ролик.