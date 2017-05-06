В Душанбе прошла презентация экспортных возможностей цитрусовых, которую представило министерство сельского хозяйства Аджарии при поддержке посольства Грузии в Таджикистане.

Встречу, в которой приняли участие представители деловых кругов Таджикистана, бизнес-ассоциаций и СМИ, открыл посол Грузии в Таджикистане Константин Жгенти. Он отметил, что эта презентация намерена показать экспортные возможности цитрусовых, в основном, аджарских мандаринов в Таджикистан.

«Мы уже проводили подобные встречи в других странах и надо отметить, что такие презентации дают хорошие результаты, - отметил г-н Жгенти, - В советские времена не надо было объяснять, что такое цитрусовые из Аджарии, но, к сожалению, с развалом Союза экономические связи между нашими республиками были разорваны. Отрадно, что теперь у нас стараются возродить культ цитрусовых заново, особенно мандаринов, и я надеюсь, что предложения наших деловых кругов могут заинтересовать и таджикских бизнесменов».

Заместитель министра сельского хозяйства Автономной республики Аджария Руслан Коридзе сообщил, что в конце сентября в Батуми планируется провести Второй Международный форум цитрусовых, на который он пригласил и таджикских предпринимателей, которые заинтересованы в деловом партнерстве с грузинскими поставщиками.

По его словам, все расходы по размещению гостей на время форума грузинская сторона берет на себя, и желающим посетить Аджарию и ознакомиться с более 40 предприятиями по производству мандаринов, необходимо только оплатить дорогу туда и обратно.

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Кроме презентации, с помощью слайдов и видеороликов, участникам мероприятия были розданы информационные диски и буклеты о цитрусовом бизнесе в Грузии с контактами крупных компаний-поставщиков.

Грузинские мандарины известны своим неповторимым и натуральным вкусом среди населения СНГ и других стран. В Аджарии выращивают более 70 тысяч тонн мандаринов в год. Согласно статистическим данным, экспорт продукта возрастает год за годом. Основным покупателем солнечных мандаринов являются Российская Федерация (до 60% урожая), Украина (25%), Армения (10%), Казахстан (1%) и другие страны, в том числе и европейские. В прошлом году грузинские мандарины были впервые экспортированы в Узбекистан (98 тонн) и в Кыргызстан (104 тонны).

«Теперь мы мечтаем, чтобы на полках супермаркетов Таджикистана появились наши экологически чистые грузинские мандарины», - отметил аджарский чиновник.

Преимущество грузинской продукции в том, что в этой стране либеральная внешнеторговая политика: экспорт освобожден от пошлин и налогов, для получения необходимых разрешительных документов по экспорту продукции создан принцип «единого окна», который позволяет в течение 24 часов получить необходимые документы. «В общем, на подготовку документов у вас уйдет порядка 50-60 долларов, не больше, - заметил г-н Коридзе.

Зам.министра сельского хозяйства Аджарии г-н Коридзе Asia-Plus

По словам замминистра сельского хозяйства Аджарии, для грузинских предпринимателей, возможно, в Таджикистане были бы интересны помидоры, которые в настоящее время экспортируются в Грузию из Турции.

По его словам, в прошлом году в «цитрусовом» форуме приняли участие 19 зарубежных компаний из 8 стран СНГ и Европы.

Как рассказал посол Республики Грузия в Таджикистане Константин Жгенти в интервью "АП", основными направлениями сотрудничества между нашими странами могут быть сельскохозяйственная и горнодобывающая отрасли, развитие туризма, образование, фармацевтика, причем, гомеопатического содержания.

«Наши страны – горные, где растет много лекарственных растений. В Грузии в настоящее время развивается лекарственная промышленность, наши предприятия по уровню ничем не отличаются от европейских, поэтому было бы хорошо, если бы наши бизнесмены работали и в этом направлении, поставляя сырье и готовую продукцию друг другу», - отметил г-н посол.

Посол Грузии в Таджикистане г-н К. Жгенти Asia-Plus

Что касается транспортировки продукции, которая может обойтись дорого из-за дальнего расстояния, посол привел в пример новую инициативу Китая, касающуюся возобновления Великого Шелкового пути, в котором огромна роль Таджикистана как транзитной страны. «Прямой путь в Европу как раз проходит через страны Центральной Азии в Южный Кавказ, а оттуда к портам», - сказал дипломат. Он выразил надежду, что между Грузией и Таджикистаном и дальше будут развиваться дружественные отношения, которые пойдут на пользу обеих стран.