Председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве генерал-лейтенант Рустам Назарзода посетил Ляхшский район, пострадавший от недавних селей и землетрясения.

Члены государственной комиссии, которую возглавляет глава КЧС, совместно с главой исполнительной власти района, руководителями правоохранительных органов и силовых структур, компетентных ведомств в начале прибыли в село Шилбили, где 22 апреля в результате селя пострадали ряд жилых домов. Глава района проинформировал, что из 22 хозяйств были эвакуированы 133 человека. Сейчас решается вопрос о строительстве новых домов для оставшихся без крова, сообщает КЧС.

село Алга, пострадавшее от землетрясения

Рустам Назарзода посетил село Алга, которое пострадало от землетрясения. В результате стихийного бедствия, два жилых дома здесь были полностью разрушены, а четырем домам и одной школе нанесен значительный урон.

Также в результате землетрясения на разных участках автодороги Ляхш-Саритош были зафиксированы камнепады, разрушившие отдельные участки дорожного покрытия. Однако уже автомобильное движение восстановлено.

Для уточнения размера нанесенного ущерба, комиссия по чрезвычайным ситуациям осуществит подворовой обход всех населенных пунктов, пострадавших от стихии.