В Таджикистане зарегистрирован самый низкий показатель среднемесячной заработной платы -1083,7 сомони или 123 доллара по курсу НБТ на 4 мая. Об этом говорится в докладе Межгосударственного статистического комитета Содружества.

Так в первом квартале 2017 года средняя зарплата жителей Таджикистана колеблется на уровне тысячи сомони (123 доллара).

Больше всего зарабатывают россияне — в среднем 35,9 тысяч рублей (618 долларов).

На предпоследнем месте находится Кыргызстан, где среднемесячная зарплата составляет 13,5 сом, что (201 долларов).

В докладе отмечается, что несмотря на низкие показатели заработной платы, у Таджикистана очень хорошие экономические показатели, в частности, рост производства. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года валовой внутренний продукт РТ вырос на 6,5%, больший рост демонстрирует только Узбекистан и Кыргызстан, по 7,8%.



Рост показателей Таджикистана в производстве животноводческой продукции в живом весе по скоту и птицы составил 5,2% от данного периода прошлого года, что больше чем у всех остальных стран СНГ, по молоку 3,8%, что также превышает показатели других стран. Хотя темпы экономического роста не сильно ниже, чем в предыдущие годы, реальный сектор экономики сокращается. Покупательная способность населения сильно снижается. Также наблюдается недобор за счет налоговых поступлений.

Одной из главных проблем экономики Таджикистана является дефицит бюджетных средств, который власти намерены уменьшать ростом налогов, что несомненно скажется на покупательной способности граждан.