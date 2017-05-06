Президенты Таджикистана и Афганистана на встрече в Ташкенте. 23 июня 2016 года

Президенты двух соседних стран обменялись мнениями по тревожной ситуации в Афганистане, в том числе по обстановке, которая складывается в его северных регионах.

Эмомали Рахмона и Ашраф Гани, обсудив состояние и перспективы многогранных межгосударственных отношений Таджикистана и Афганистана, высказались в пользу дальнейшей координации постоянных усилий сторон для их дальнейшего развития, сообщает пресс-служба президента РТ.

Президенты сфокусировали внимание на вопросах военно-технического сотрудничества и взаимодействия в сфере безопасности, в том числе в борьбе с современными угрозами – терроризмом, экстремизмом, контрабандой наркотиков и в вопросах обеспечения безопасности границ.

Подчеркивалось, что спокойствие и безопасность народов региона является главной целью тех усилий, которые предпринимаются в этой области.

Руководители двух соседних государств договорились о принятии совместных действенных мер в этом направлении.

Эмомали Рахмон, указав на значение стабилизации обстановки в соседнем Афганистане, как на фактор обеспечения безопасности всего региона, подчеркнул ежедневный мониторинг ситуации в этой дружественной стране и постоянную готовность таджикской стороны к оказанию всесторонней помощи и содействия государству и братскому народу Афганистана в деле достижения мира и стабильности путем искоренения терроризма, экстремизма, а также обеспечения единства и национального согласия.

Президент Афганистана, выразив со своей стороны благодарность Таджикистану за постоянную экономическую поддержку и помощь в сфере безопасности, высказал особую признательность за создание благоприятных условий для лечения офицеров и военнослужащих Афганистана в госпиталях Таджикистана.

Ашраф Гани пригласил Эмомали Рахмона посетить Афганистан с официальным визитом в удобное для него время.

В настоящее время ожесточенные бои между правительственными силами Афганистана и талибами за административный центр уезда Зебак, который граничит с таджикским Ишкашимом, продолжаются.