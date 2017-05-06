Сегодня, 5 мая, в Посольстве Украины в Республике Таджикистан состоялось традиционное торжественное мероприятие, посвященное 72-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне. В мероприятии приняли участие таджикские ветераны войны, руководство Совета ветеранов Таджикистана, сообщает диппредставительство.

Посол Украины в Таджикистане Виктор Никитюк вручил 24 таджикским ветеранам, самому старшему из которых было 117 лет, почётный знак отличия Президента Украины - юбилейную медаль «70 лет победы над нацизмом», цветы и подарки.

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Еще более ста наград было передано для вручения героям, которые не смогли прийти в Посольство, через республиканский Совет ветеранов.

Трогательные украинские и таджикские песни для ветеранов прозвучали в исполнении ансамбля «Шифо» Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, которым была вручена благодарность Посольства Украины.

Герои-ветераны делились своими воспоминаниями о военных годах, интересными фактами о своем боевом пути и полученных наградах, пели песни военных времен и даже танцевали под современные таджикские песни. Общение было продолжено за дружеским столом, под песни военных лет.