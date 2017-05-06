Посол США в Таджикистане Элизабет Миллард и первый заместитель председателя города Нурека Асозода Дилшод Алимурод приняли участие в открытии новой системы водоснабжения в селе Далдахурон Нурекского района. Новая система водоснабжения позволит 353 жителям этого кишлака наслаждаться чистой питьевой водой, отмечает пресс-служба американского посольства.

Система водоснабжения спроектирована и построена в рамках Проекта USAID по местному самоуправлению. В рамках проекта были установлены отдельные водопроводные краны в каждом доме, школе и медпункте. Общее количество установленных водопроводных кранов – 43.

Этот проект по водной инфраструктуре является частью Проекта USAID по местному самоуправлению, который функционирует в 10 районах и 20 общинах, в целях повышения качества местного самоуправления и предоставления услуг. На сегодняшний день в рамках проекта было построено 13 систем снабжения питьевой водой по всей республике, которые обеспечивают водой 34 053 человек.

За последние 25 лет посольство США в Душанбе направило более 1,8 млрд. долл. США на программы по содействию укреплению безопасности, демократических институтов, социального сектора и экономического роста в Республике Таджикистан, отмечает посольство.