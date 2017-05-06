На кого распространяются льготы при обращении в юридическую консультацию, как можно законно сменить свою национальность и имеет ли ребенок право на свои квадраты жилья?

На вопросы читателей в нашей постоянной рубрике «Ваш личный юрист» отвечают специалисты юридической компании «Химоя».

Имеет ли ребенок право на жилплощадь?

- Я была замужем, состояла в законном браке, и у меня есть дочь 7 лет. Когда я жила с мужем, у которого есть 3-комнатная квартира, в ней жили квартиранты, а я была прописана у свекрови, но моя дочь вообще нигде не была прописана. Когда мы с мужем разошлись, свекровь сразу же выписала меня из квартиры. Имеет ли право дочь на часть жилой площади квартиры отца?

Лебедева Т.

- У ребенка до совершеннолетия имеется право проживания на жилой площади родителей, как члена семьи собственника. Споры о признании лица членом семьи разрешаются в судебном порядке (ст. 121 Жилищного кодекса РТ).

У детей нет права собственности на имущество родителей при их жизни. Таким образом, Вы имеете право на обращение в суд для вселения.

Как продать дом?

- Я живу в районе Рудаки и хочу продать свой дом. Какие для этого нужны документы?

Каримов Джамолидин

- Для отчуждения дома нужно предоставить в нотариальную контору следующие документы:

- правоустанавливающий документ на дом (договор купли-продажи, дарения, мены; решение суда и т.п.)

- справка с МБТИ для договора купли-продажи;

- справка с Налоговой о неимении задолженности по налогам;

- документ, удостоверяющий личность продавца и покупателя;

- если дом куплен в браке, то необходимо будет согласие супруги на продажу (согласие берется в нотариальной конторе).

Важно знать: не подлежит обложению подоходным налогом прирост стоимости от продажи или иной формы отчуждения жилых зданий (помещений), которые были основным местом проживания налогоплательщика в течение не менее 3 последних лет до момента отчуждения (пункт «а» ч.7 ст. 104 Налогового кодекса РТ).

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- На кого распространяются льготы при обращении в юридическую консультацию, а также льготы на любые госпошлины: при обращении в нотариальную контору, при подаче исков в суд и т.д.?

Инвалид 2-й гр. Алимджонова

- На основании части 1 статьи 32 Закона Республики Таджикистан «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» члены Союза адвокатов РТ оказывают бесплатную юридическую помощь:

- истцам в судах первой инстанции при ведении дел о взыскании алиментов и о восстановлении на работе;

- участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, а также лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции, инвалидам и лицам, потерявшим кормильца во время политического и военного противостояния в Таджикистане, и беженцам;

- гражданам по жалобам на допущенные в списках избирателей ошибки;

- депутатам представительных органов государственной власти при даче консультаций по вопросам законодательства, связанным с осуществлением ими депутатских полномочий;

- несовершеннолетним, не имеющим опекуна или попечителя;

- призывникам на военную службу и военнослужащим срочной службы;

- малоимущим гражданам, чей общий доход на каждого члена семьи меньше одного показателя для расчетов в месяц;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.

Что касается льгот на пошлины - то их много, и они указаны в статье 5 Закона РТ «О государственной пошлине».

Хочу стать казахом

- Я, Эшмуратов Юлдош Джураевич, 1949 г.р., проживаю в Носир-Хусравском районе, дж. Фируза. Мой покойный отец был казах, но он женился на моей матери – узбечке. Я вырос среди узбеков, учился в узбекской школе, и в паспорте моем написали национальность «узбек». На самом деле по отцу я казах. Я раньше не обращал на это внимания, но сейчас, когда умерла моя жена, дети разъехались кто куда, я тоже хочу уехать в Казахстан, но для этого я хочу изменить свою национальность.

Подскажите, что для этого мне надо делать? У нас в районе никто подсказать мне не может. Помогите мне, пожалуйста.

- Уважаемый Юлдош Джураевич. Отметка о национальной принадлежности с 2014 года не ставится в документах, удостоверяющих личность. Так, согласно части 2 ст. 13 Закона Республики Таджикистан «О документах, удостоверяющих личность» в паспорт гражданина РТ ставится запись "о национальной принадлежности - органами внутренних дел в паспорте образца 1996 года". А в паспортах образца 2014 года данная запись отсутствует.

В случае если все же хотите изменить национальность и в органах ЗАГС Вам отказывают в этом, можете обратиться в суд в порядке особого производства «О внесении исправлений, изменений и дополнений в книгу записи актов гражданского состояния» (глава 36 Гражданско-процессуального кодекса РТ).

Вам необходимо будет доказать национальную принадлежность Вашего отца (свидетельство о рождении, паспорт).