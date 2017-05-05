Две компании, оказывающие населению услуги по пополнению баланса мобильных телефонов в терминалах, оштрафованы за незаконное взимание процентов. ООО «Леваканд тичорат» и ООО «Пардохт ТЧ» оплатили штраф в размере по 10 тысяч сомони каждое.
Антимонопольная служба при правительстве Таджикистана зафиксировала случаи взимания процентов во время пополнения баланса мобильных телефонов на терминалах этих двух компаний.
С принятыми платежами терминалы двух вышеуказанных компаний взымалось 3 процента от общей внесенной суммы, сообщается в распространенном ведомством сообщении.
Антимонопольное ведомство разъясняет, что согласно пунктам «Порядка и требования соединения к сети электрической связи и услуг, связанных с ним», во время перевода средств на баланс сим-карт пользователей (абонентов), с принятого платежа проценты взиматься не должны.
«Однако со стороны большинства хозяйствующих субъектов, оказывающих на товарном рынке услуги терминалов, данный Порядок не соблюдается. Терминалами взымается до 3%, в некоторых случаях - даже до 10% от внесенной суммы, что является грубым нарушением прав потребителей и наносит ущерб их интересам», - отмечается в сообщении Антимонопольной службы.
Антимонопольщики, как отмечается, предварительно провели разъяснительные работы со всеми работающими в этой сфере компаниями относительно недопустимости взимания процентов с мобильных пользователей.
«Хотя компании «Леваканд тичорат» и «Пардохт ТЧ» представили Антимонопольной службе информацию о прекращении таких неправомерных действий, на самом же деле продолжали взымать свои три процента с каждой внесенной пользователями мобильной связи суммы», - подчеркнуто в сообщении.
Таким образом, за представление недостоверной информации в отношении этих компаний были составлены протоколы об административном правонарушении.
В результате рассмотрения административных дел, ООО «Пардохт Тч» и ООО «Леваканд тичорат» за нарушение требований Кодекса об административных правонарушениях РТ, были оштрафованы на 200 расчетных показателей (10 тысяч сомони) каждая.
Услуги пополнения баланса мобильных телефонов в Таджикистане оказывают терминалы нескольких хозяйствующих субъектов, в частности "Леваканд тичорат", "Авфар", "Пардохти фаври", "Пайванд", "Юнипей", "Эмон", "Паймон СМТ" и "Пардохт ТЧ" ("Точ Пей").
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Валичон14 минут назад
Asia Plus, когда вы уже наймете нормального редактора по работе над ошибками по тексту??? Куда смотрит руководство сайта?
Tjk20 минут назад
вот спасибо. а то банк дает кредит и месяц и берет 3% а эти за мгновенное начислено берут 3%?
Anato25 минут назад
Так им и надо.
Daler40 минут назад
Пайванд все еще берет по 3 процента, примеру в районе профсоюза или прямо в центре. Во время пополнения баланса нигде не написано что банкомат берет проценты, но когда вставляются деньги то снимает 3 процента.
GANJAL JANGAL58 минут назад
Главное услуги предоставляй налоги плати за свет плати за оборудования и обслужевания плати за мнсто аренду плати а проценты не бери что за бред я не понял? Один терминал стоит от 2,500$ за место аренда стоит от 150 до 200 сомони за обслуживания 1000 до 1500 сомони технику дай амортизация оборудования есть еще и налоги как быть. Тогда давайти обязуйте банки что бы давали кредиты без процентов