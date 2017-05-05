Две компании, оказывающие населению услуги по пополнению баланса мобильных телефонов в терминалах, оштрафованы за незаконное взимание процентов. ООО «Леваканд тичорат» и ООО «Пардохт ТЧ» оплатили штраф в размере по 10 тысяч сомони каждое.

Антимонопольная служба при правительстве Таджикистана зафиксировала случаи взимания процентов во время пополнения баланса мобильных телефонов на терминалах этих двух компаний.

С принятыми платежами терминалы двух вышеуказанных компаний взымалось 3 процента от общей внесенной суммы, сообщается в распространенном ведомством сообщении.

Антимонопольное ведомство разъясняет, что согласно пунктам «Порядка и требования соединения к сети электрической связи и услуг, связанных с ним», во время перевода средств на баланс сим-карт пользователей (абонентов), с принятого платежа проценты взиматься не должны.

«Однако со стороны большинства хозяйствующих субъектов, оказывающих на товарном рынке услуги терминалов, данный Порядок не соблюдается. Терминалами взымается до 3%, в некоторых случаях - даже до 10% от внесенной суммы, что является грубым нарушением прав потребителей и наносит ущерб их интересам», - отмечается в сообщении Антимонопольной службы.

Антимонопольщики, как отмечается, предварительно провели разъяснительные работы со всеми работающими в этой сфере компаниями относительно недопустимости взимания процентов с мобильных пользователей.

«Хотя компании «Леваканд тичорат» и «Пардохт ТЧ» представили Антимонопольной службе информацию о прекращении таких неправомерных действий, на самом же деле продолжали взымать свои три процента с каждой внесенной пользователями мобильной связи суммы», - подчеркнуто в сообщении.

Таким образом, за представление недостоверной информации в отношении этих компаний были составлены протоколы об административном правонарушении.

В результате рассмотрения административных дел, ООО «Пардохт Тч» и ООО «Леваканд тичорат» за нарушение требований Кодекса об административных правонарушениях РТ, были оштрафованы на 200 расчетных показателей (10 тысяч сомони) каждая.

Услуги пополнения баланса мобильных телефонов в Таджикистане оказывают терминалы нескольких хозяйствующих субъектов, в частности "Леваканд тичорат", "Авфар", "Пардохти фаври", "Пайванд", "Юнипей", "Эмон", "Паймон СМТ" и "Пардохт ТЧ" ("Точ Пей").